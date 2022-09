Ceny ropy spadają?

Spadające od wielu miesięcy ceny ropy nagle wzrosły o ponad 25 proc. po sygnale, że OPEC może zmienić politykę dotyczącą limitów wydobycia w porozumieniu z innymi producentami - pisze "Financial Times". Ropa U.S. crude podrożała do ponad 49 dol. za baryłkę. Ale już we wtorek na giełdzie paliw w Nowym Jorku ropa mocno taniała