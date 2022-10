Mularczyk: powstanie projekt rezolucji RE ws. odszkodowań wojennych

W najbliższych tygodniach powstanie projekt rezolucji Rady Europy w sprawie odszkodowań wojennych od Niemiec krajów za Żelazną Kurtyną; chodzi o problem braku drogi sądowej dla zaspokojenia roszczeń niektórych ofiar II wojny światowej - powiedział PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk

Mularczyk, który koordynował prace nad raportem o wojennych stratach Polski spowodowanych przez Niemcy, powiedział PAP, że w trakcie rozmów, które prowadził w tym tygodniu z politykami Rady Europy, pojawiły się propozycje, „by rozważyć przygotowanie projektu rezolucji w sprawie zbadania polityki Niemiec w zakresie realizacji prawa do słusznego zadośćuczynienia dla wszystkich ofiar II wojny światowej, odmowy uregulowania tych spraw w formie umów bilateralnych oraz braku drogi sądowej dla ofiar II wojny światowej, a zwłaszcza dla ofiar z krajów Europy środkowo-wschodniej, Grecji, Włoch, czy Serbii.

Chciałbym taki projekt rezolucji przygotować w najbliższych tygodniach i przesłać do wszystkich moich rozmówców. Tak, żeby to nie była tylko i wyłącznie inicjatywa polskiej delegacji, ale by był to taki ponadpartyjny projekt - o przeprowadzenie pewnej kwerendy i zbadanie problematyki braku równego prawa do zadośćuczynienia oraz drogi sądowej dla ofiar II wojny światowej z niektórych krajów i braku możliwości zaspokojenia ich roszczeń w formule dochodzenia na drodze sądowej - powiedział polityk.