Sachalin 2: Shell podjął decyzję w sprawie uczestnictwa

W czwartek ok. godz. 17.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie staniała o 2,03 proc., do 93,7 dol. za baryłkę. Spada również cena ropy naftowej WTI w Nowym Jorku o 1,8 proc., do 87,94 dol. za baryłkę