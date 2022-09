Gróbarczyk: zerwiemy z dominacją Rosji w regionie

17 września uruchomiony zostanie Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną; w tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie - powiedział w sobotę wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otworzą się nowe możliwości rozwojowe - dodał.

Otwieramy Przekop Mierzei. Na ten moment czekaliśmy wiele, wiele lat. 17 września uruchomiony zostanie Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki zyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i co najważniejsze - do portu morskiego w Elblągu - powiedział Gróbarczyk w nagraniu zamieszczonym na Twitterze Ministerstwa Infrastruktury.

Jak wskazał wiceminister, w ten sposób zakończy się pierwszy, najważniejszy etap tej inwestycji.

Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otworzą się nowe możliwości rozwojowe - powiedział.

Gróbarczyk zaprosił na uroczyste otwarcie Kanału Żeglugowego, które ma być połączone z atrakcjami na Mierzei Wiślanej. „Do zobaczenia 17 września” - powiedział.

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną zostanie otwarty 17 września, co stanowi pierwszy etap budowy nowej drogi wodnej, która umożliwi otwarcie portu w Elblągu na Bałtyk. Cała inwestycja, na którą składa się pogłębienie drogi wodnej, budowa mostu w Nowakowie czy pogłębienie rzeki Elbląg, ma zostać zakończona w przyszłym roku.

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest priorytetową inwestycją, która skróci drogę statków na Bałtyk oraz umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i innych portów Zalewu Wiślanego.

Po pogłębieniu toru wodnego, przez Zalew Wiślany będą do Elbląga mogły wpływać statki morskie o długości 100 metrów oraz zestawy barek długich na 180 m, o szerokości 20 metrów i zanurzeniu 4,5 m.

Nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji rządu. Ma ona wzmocnić suwerenność Polski i uniezależnić nasz kraj od decyzji rosyjskiej strony. Na przepłynięcie przez cieśninę pilawską polskie jednostki musiały każdorazowo uzyskiwać zgodę Rosji. Po wybudowaniu kanału nie będą musiały tego robić. Dzięki przekopowi skróci się też droga jednostek płynących z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Inwestycja wzmocni port w Elblągu i porty nad Zalewem Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

PAP/RO