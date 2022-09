Obajtek: Zima będzie ciężka dla Europy, bądźmy solidarni

Rozumiem trudną sytuację Polaków, ale ta zima będzie ciężka dla całej Europy — ostrzega w rozmowie z Business Insider Polska prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Mówi także o planach dla tworzonego megakoncernu oraz odpowiada krytykom kolejnych przejęć

Nie unikam trudnych tematów i nie koloryzuję rzeczywistości. Rozumiem trudną sytuację Polaków, ale ta zima będzie ciężka dla całej Europy. Trzeba skupić się na szukaniu rozwiązań. Uważam przy tym, że jeśli Europa wybierze solidarność, to przetrwa tę zimę, a co za tym idzie, każda kolejna zima będzie gospodarczo lżejsza - powiedział prezes PKN Orlen w opublikowanej we wtorek rozmowie z Business Insider Polska.