Obajtek: Wybudowaliśmy największy koncern w Europie Środkowej

Dziś wybudowaliśmy koncern największy w Europie Środkowej i jeden z największych w Europie - powiedział na konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jego zdaniem, w dzisiejszej sytuacji zawieruchy geopolitycznej, wielkiej niestabilności potrzebny jest koncern, który zabezpieczy procesy inwestycyjne, będzie stabilizował bezpieczeństwo gospodarcze oraz dokonywał akwizycji.

Szef Orlenu mówił także o wszystkich procesach w trakcie budowy tego multienergetycznego koncernu.

-Przy tych wszystkich procesach było wiele znaków zapytania, ale była również determinacja moja i mojego zespołu. Te procesy były w pełni uzasadnione - o czym świadczy choćby ocena międzynarodowych ośrodków analitycznych. To jest też wola akcjonariuszy, w tym instytucjonalnych - jak Skarbu Państwa. Agencja Moody’s zwiększyła nam rating do baa1 już przy akwizycji Lotosu, a teraz wzrósł on jeszcze do poziomu a3. To są rekordowe ratingi. Obecnie Orlen to firma dużego zaufania i ogromnej stabilności inwestycyjnej - podkreślił Daniel Obajtek.