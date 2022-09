PGE „zaprasza do bywania”. Kultura inspiruje

Zainaugurowana wczoraj kampania PGE „Zapraszamy wszystkich do bywania” zachęca i inspiruje do uczestniczenia i korzystania z kultury. Ideą kampanii jest budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje a kultura jest dla wszystkich.

Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym największa grupa energetyczna w Polsce chce aktywnie uczestniczyć, angażując jednocześnie jak najwięcej uczestników wydarzeń kulturalnych.

89 proc. ankietowanych Polaków interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 proc. deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 proc. interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 proc. wybiera kameralne wydarzenia - wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Badanie przeprowadzono przed rozpoczęciem kampanii „PGE zapraszamy do bywania”.

Cele kampanii +PGE zapraszamy do bywania+ to zachęcenie wszystkich do uczestniczenia i korzystania z kultury bez względu na to, jakie kto ma kompetencje, gdzie mieszka. Kultura ma moc wyzwalania wyobraźni, pobudzania kreacji i zdobywania wiedzy. Kampania potrwa do końca września i jest realizowana w telewizji i internecie - powiedziała dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej i marketingu PGE Katarzyna Kozłowska.

W ramach przeciw promocji kultury i sztuki wśród młodzieży Grupa PGE uruchamia program edukacyjny i konkurs „Spotkania ze sztuką”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że jedną z barier uczestnictwa w kulturze jest jej niedostępność.

Konkurs zaczyna się 19 września, prace można zgłaszać do 18 października. Uczniowie podzieleni są na trzy grupy wiekowe. Konkurs polega na interpretacji przez ucznia dzieła malarskiego z zasobów Muzeów Narodowych w Warszawie, Lublinie lub Krakowie.

Laureaci, 90 klas w nagrodę pojadą na wycieczkę i lekcję muzealną do wybranego z siebie jednego z trzech muzeów. Autor zwycięskiej pracy dostanie też kupon o wartości 300 zł. Dzięki konkursowi około 2 tys. dzieci zwiedzi muzea – mówi Zbigniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGE.

W dużym stopniu na zainteresowanie kulturą i sztuką wpływ ma wielkość miejscowości, w których mieszkają respondenci. Niemal co czwarty (23 proc.) mieszkaniec miasta powyżej 500 tys. twierdzi, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Wśród mieszkańców wsi zadeklarowało tak jedynie 6 proc. ankietowanych.

Największym zainteresowaniem cieszą się te dziedziny kultury i sztuki, do których dostęp jest szeroki, jak np. film (85 proc. zainteresowanych) oraz muzyka rozrywkowa (72 proc.). Niemal połowa respondentów (43 proc.) zadeklarowała zainteresowanie wystawami muzealnymi, a wydarzeniami muzyki poważnej interesuje się co czwarty badany (25 proc.). Jako utrudnienie w dostępie do kultury respondenci wskazują głównie dojazd np. do muzeum lub filharmonii, czy wysokie ceny biletów.

Aż 71 proc. badanych chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. chce częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach. Główne powody, które zachęciłyby ich do przyjścia do muzeum, to ciekawa ekspozycja (53 proc.), dostępność placówki (49 proc.) oraz niższa cena biletu (49 proc.).

Co czwarty ankietowany chciałby częściej odwiedzać filharmonie. W tym przypadku za główną barierę uchodzi cena biletu, ponieważ połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że bywałaby częściej na takich koncertach, gdyby cena biletu była niższa. Ważnym aspektem jest dla nich również dostępność placówki (47 proc.).

Niemal co czwarty badany (23 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat był w teatrze, a 32 proc. deklaruje, że była tam nawet kilka razy. Co trzeci badany (36 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat kilka razy był w kinie, a 28 proc. z nich twierdzi, że była tam nawet kilkanaście razy. Szczególnie duże (38 proc.) zainteresowanie regularnym bywaniem w kinie widać wśród najmłodszych ankietowanych czyli osób mających pomiędzy 16 a 24 lata.

Aż 37 proc. badanych w analizowanym czasie kilka razy było w muzeach, 12 proc. z nich nawet kilkanaście razy. Wystawy i galerie sztuki choć raz w trakcie ostatnich trzech lat odwiedził niemal co czwarty badany (23 proc.), a kilkukrotną obecność w galerii lub na wystawie zadeklarowało 28 proc. respondentów.

Ponad połowa badanych (64 proc.) ani razu przez trzy lata nie wybrała się do filharmonii. Niemal co piąty (19 proc.) był tam raz, a 11 proc. badanych twierdzi, że kilkukrotnie uczestniczyło w koncercie organizowanym w filharmonii.

Pomimo regularnie wskazywanego przez badanych argumentu dotyczącego niższej ceny biletów, aż 62 proc. badanych w ciągu ostatnich trzech lat nie brało udział w żadnym darmowym spektaklu, a co trzeci nie uczestniczył w darmowym koncercie. 70 proc. badanych nie uczestniczyło w ogóle w darmowym wydarzeniu kulturalnym.

Relatywnie dużą popularnością wśród ankietowanych cieszy się cykliczna akcja „Noc muzeów”, w której w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył niemal co trzeci badany (31 proc.).

Zdecydowana większość ankietowanych za główne źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach kulturalnych wskazała portale internetowe (66 proc.) oraz media społecznościowe (55 proc.). Wśród najstarszej badanej grupy popularne w tym kontekście są również media tradycyjne, takie jak gazety, radio i telewizja, na które wskazała ponad połowa badanych (53 proc.) mających powyżej 55 lat.

Badanie dotyczące zainteresowania Polaków kulturą i sztuką przeprowadziła Agencja Badawcza PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w dniach 30.08-01.09.2022 r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 16+.

RO