Czy czas inflacji to czas na kulturę? (WIDEO)

PGE ruszyło niedawno z nową kampanią - „Zapraszamy wszystkich do bywania”. Ma zachęcać do uczestniczenia i korzystania z kultury. Może jednak zastanawiać - czy obecne czasy, gdy trzeba wybierać na co wydawać pieniądze, to odpowiedni czas na kulturę?

W Wywiadzie Gospodarczym dla Telewizji wPolsce.pl gościem Maksymiliana Wysockiego był Zbigniew Kajdanowski, prezes Fundacji PGE. Między innymi tłumaczył cele wspomnianej kampanii.

Cena nie jest barierą?

Kajdanowski przekonuje, że kultura to nie zawsze są duże wydatki.

To trudny czas, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Wszyscy staramy się oszczędzać, co jest naturalne. Ale ta oferta kulturalna nie zawsze musi wiązać się z wydatkami. Z naszych badań wynika, że 89 procent Polaków interesuje się sztuką, kulturą. Chce korzystać z kultury. Cena nie zawsze jest barierą. Często to dostępność oferty czy też jej atrakcyjność. Możemy również korzystać z kultury w sposób bezpłatny. Wiele instytucji, szczególnie publicznych ofertuje darmowe dni, choćby muzea. Każda osoba, która interesuje się kulturą potrafi dobierać ofertę, by oszczędzać, ale jednocześnie z niej korzystać. I taki jest cel naszej kampanii - tłumaczy.

Kiedyś Polaków trudno było zachęcić, na przykład, by przychodzili do muzeów. Jakie jest obecne zainteresowanie? Jak deklaracje przenoszą się na fakty?

To jest złożony problem. Instytucje już inaczej podchodzą do pewnych spraw. Kostniały wizerunek filharmonii czy muzeów też się zmienia. Coraz częściej ich oferty trafiają również do młodzieży. My współpracując z instytucjami właśnie na to stawiamy, to dla nas jeden z ważniejszych punktów w mecenasie. To się sprawdza, co możemy pokazać choćby na przykładzie Muzeum Narodowego czy Zamku Królewskiego. Akcje promocyjne skierowane do młodzieży mają dobry odzew - podkreśla Kajdanowski.

Promocja wśród młodzieży

Warto w tym momencie zaznaczyć, iż PGE ma również akcję promocyjną skierowaną do szkół, najmłodszych klas - „Spotkania ze sztuką”.

Nie chcemy być tylko pasywnym mecenasem. Ta akcja posiada kilka elementów. Głównym celem jest popularyzacja kultury wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie wśród uczniów szkół podstawowych w mniejszych miejscowościach. To nasz główny cel. W większych miastach, przypuśćmy w Warszawie nie ma problemów z dostępnością do kultury. Pojawia się w mniejszych. Dzieci tworzą prace plastyczne na podstawie dzieł sztuki z instytucji, które wspieramy. Wybierają własne interpretacje, nie muszą być kopiami. To powoduje, że trzeba się z ofertą zapoznać, co już jest wartością dodaną. Drugim punktem jest kreatywność własna, a trzecia to już stworzenie dzieła i konkurs - tłumaczy prezes Fundacji PGE.

W tym momencie narzuca się jednak pytanie - dlaczego akurat to spółki Skarbu Państwa mają dodatkowo promować kulturę?

Oczywiście są specjalnie powołane instytucje i same instytucje kultury tworzą ofertę dla różnych grup społecznych. I są coraz bardziej nowoczesne i atrakcyjne. Natomiast jako spółka Skarbu Państwa czujemy obowiązek wsparcia tych jednostek. Zależy nam na tym, by młodzież zapoznawała się z kulturą narodową, szczególnie z polską sztuką. I tak tworzymy nasze umowy, że de facto są to działania CSR-owe - zaznacza Kajdanowski.

