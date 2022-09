Żandarmeria pilnuje … winogron

Mobilna brygada żandarmerii patroluje codziennie winnice w regionie Szampanii, aby walczyć z kradzieżą cennych odmian winogron, z których produkowany jest szampan oraz nielegalną pracą w czasie winobrania.

Od połowy sierpnia do końca września pierwszy raz w historii zbiorów winogron we Francji mobilna brygada o nazwie Gend’Viti patroluje na rowerach z napędem elektrycznym winnice Szampanii, która jako jedyny region ma prawo do produkcji szampana.

Cenne szczepy winogron i zbiory w minionych latach często padały ofiarą kradzieży. Mieszkańcy Szampanii skarżą się również na pogorszenie bezpieczeństwa z uwagi na ponad 120 tys. pracowników sezonowych z różnych stron świata, którzy przyjeżdżają do Szampanii, aby pracować przy zbiorze winogron.

Naszym celem jest wysłanie silnego sygnału do producentów wina przez pokazanie, że żandarmeria jest zaangażowana w sposób zdecydowany w tym ważnym momencie roku dla tego ważnego sektora gospodarki terytorium i jego mieszkańców. Jest to w zasadzie misja prewencyjna, ponieważ populacja na miejscu prawie podwoiła się wraz z przybyciem pracowników sezonowych – stwierdził dowódca żandarmerii w Epernay Yann Basso.

Strefa interwencji żandarmerii z Epernay obejmuje 200 gmin i 90 tys. mieszkańców. To centrum winiarstwa w regionie, które rozciąga się na 319 gmin i 34 tys. ha.

Jak dotąd wszystko idzie bardzo dobrze. Warunki klimatyczne są idealne. Mieszkańcy Szampanii mówią o wyjątkowych zbiorach zarówno pod względem ilości, jak i jakości - cieszy się prezes Związku Domów Szampana (UMC) David Chatillon, cytowany przez „Le Figaro”.

Winogrona są dobrej dojrzałości; zbiory ze szczepu chardonnay są złociste, pinot noir i meunier są dobrze wybarwione i owocowe – wskazują winiarze.

PAP/RO