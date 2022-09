Nie ustają próby forsowania granicy Polski z Białorusią

20 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała w niedzielę rano Straż Graniczna. Zatrzymano obywateli m.in. Maroka, Egiptu, Turcji i Iraku.

Jak podała SG na Twitterze, osoby, które chciały nielegalnie przedostać się do kraju przyjechały na Białoruś z Rosji.

SG informuje też o zatrzymaniu kolejnego kuriera, obywatela Azerbejdżanu, który przewoził cudzoziemców. W aucie było czterech Irańczyków. Jak dodała SG, mężczyźni nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę.

»» O ruchu na granicy polsko-ukraińskiej czytaj tutaj:

Ukraińcy wracają do siebie? Wyjechało ponad 4 mln osób

Po zbudowaniu stalowego ogrodzenia na granicy z Białorusią prowadzone są jeszcze prace związane z uruchomieniem tzw. bariery elektronicznej. Pierwsze jej kilometry mają być gotowe na przełomie września i października. Pełne uruchomienie systemu złożonego m.in. z sieci detektorów i kamer wraz z Centrum Nadzoru w Białymstoku, do którego będą trafiać sygnały z urządzeń na granicy, planowane jest na listopad-grudzień.

Od 1 lipca obowiązuje w Podlaskiem – wydany przez wojewodę – zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Z wnioskiem o jego wprowadzenie wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG. Zakaz obowiązuje w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach. Przed tygodniem wojewoda wydłużył ten zakaz - pierwotnie obowiązujący do 15 września - do końca listopada. Decyzja ma związek z trwającymi pracami przy budowie zabezpieczeń elektronicznych.

Sylwia Wieczeryńska (PAP), sek