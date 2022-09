Kolejne zwężenie ulic stolicy: Wjadą rowery!

Rada Miasta przyznała Zarządowi Dróg Miejskich dodatkowe środki na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odcinku pomiędzy ul. Królewską a pl. Bankowym. W związku z tym ulica po stronie zachodniej zostanie zwężona o jeden pas, na którym zaparkują samochody.

8 września miejscy radni podjęli decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na modernizację ul. Marszałkowskiej. Dzięki temu już niedługo powstanie tam droga dla rowerów. Zostanie wybudowana na odcinku między ul. Królewską a pl. Bankowym. „Miejsce potrzebne do jej wytyczenia zostanie wygospodarowane poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię” - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Z pomysłem nie zgadzają się radni PiS. „To bardzo kontrowersyjna decyzja” - powiedział w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący miejskiej komisji Infrastruktury i Inwestycji radny Maciej Binkowski. „Po pierwsze Rafał Trzaskowski cały czas prezentuje sytuację budżetową jako wręcz zawałową, awaryjną. Brakuje pieniędzy na rozpoczęcie inwestycji choćby tramwaju na Modlińskiej, który miał jeździć w 2021 roku, nie ma pieniędzy na godne finansowanie kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych, przez co mamy kryzys z etatami. Tymczasem na wszystkie pomysły związane ze zwężaniami, czy to Marszałkowska, czy to Aleje Jerozolimskie, czy ulica Górczewska, znajdują się pieniądze” - zaznaczył. „Zarówno na analizy, projekty, a potem wykonanie takich inwestycji” - dodał.

„Wielokrotnie mówiłem, że jest to takie budowanie domu od dachu, ponieważ jeśli miasto rzeczywiście chce stawiać na transport publiczny, na pewne zrównoważenie, to najpierw trzeba wykonać niezbędną infrastrukturę” - zaznaczył dodając, że nie da się miastem zarządzać dwiema liniami metra, brakiem sensownego pierścienia obwodnicy czy tym, że parkingi P+R powstają w całkowicie nietrafionych miejscach. „W tym momencie zwężanie ulicy Marszałkowskiej w połączeniu z przebudową placu Pięciu Rogów i zapowiadana przebudową ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskich, to jest doprowadzenie do całkowitego paraliżu centrum” - podkreślił.

ZDM jest w tej chwili trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy.

PAP/ as/