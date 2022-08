Warszawa. W sobotę początek budowy tramwaju na Wilanów

Roboty spowodują gigantyczne utrudnienia na Mokotowie. Zamkniętych dla ruchu będzie 5 ważnych, stołecznych ulic. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 10, 14 i 18

Warszawiacy wracający z wakacji będą musieli się zmierzyć z ogromnymi utrudnieniami komunikacyjnymi na Mokotowie. W związku z rozpoczęciem budowy torowiska na Wilanów, zamknięte dla ruchu zostaną ulice: Puławska, Goworka, Spacerowa, Belwederska i Jana III Sobieskiego.

Od soboty 27 sierpnia do odwołania tramwaje zostaną wycofane z ulic Marszałkowskiej i Puławskiej na odcinku od pl. Zbawiciela do Madalińskiego. Autobusy jadące z Mokotowa w kierunku Śródmieścia zostaną skierowane na trasy objazdowe. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 10, 14 i 18.

Przy ul. Dworkowej powstanie tymczasowa pętla, na którą co kilka minut podjadą tramwaje dwukierunkowe z Wyścigów i Służewca. Tutaj będą dojeżdżały także autobusy zastępcze z placu Konstytucji.

Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ul. Willowej do pl. Unii Lubelskiej. Kierowcy będą kierowani na drugą nitkę, na którą przejadą tymczasową przewiązką wybudowaną przy ulicy Willowej. Za nią poprowadzi jeszcze jeden pas umożliwiający dojazd do ulic Olszewskiej, Chocimskiej, Humańskiej i Słonecznej. Wyjazd z ulicy Olszewskiej na Puławską nie będzie możliwy – kierowcy pojadą do ulicy Chocimskiej.

Na zachodniej jezdni ulicy Puławskiej (normalnie prowadzącej w kierunku Ursynowa) wytyczone zostaną trzy pasy ruchu – jeden w kierunku Ursynowa i dwa do Śródmieścia, z czego jeden będzie buspasem.

Zmiany pojawią się także na placu Unii Lubelskiej. Wyłączona z ruchu i parkowania będzie jezdnia ulicy Puławskiej pomiędzy placem a ul. Waryńskiego. Nie będzie można pojechać bezpośrednio z Puławskiej na plac Unii Lubelskiej. Dojazd do placu zostanie poprowadzony ulicą Boya-Żeleńskiego.

Zmiany w ruchu wprowadzone będą także wzdłuż ul. Puławskiej na wysokości Spacerowej, przy ul. Klonowej i Gagarina, przy ulicach Belwederskiej, Nabielaka, Sobieskiego, oraz dalej, w kierunku do Wilanowa. W czasie prac zmienią się trasy tramwajów i autobusów.

PAP/mt