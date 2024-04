W weekend po stolicy nie pojeździsz! Gdzie utrudnienia?

W ten weekend będzie asfaltowana jezdnia ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej oraz na skrzyżowaniu z Czerniakowską. Z kolei na ulicy Obozowej tramwajarze zbudują nowe perony przystanków – Deotymy i Magistracka. Ulice Powiśla przez trzy dni posłużą za scenografię filmową.

„Podczas wszystkich zaplanowanych prac kierowcy pojadą objazdami, a autobusy komunikacji miejskiej zmienią trasy” - poinformował stołeczny ratusz.

Kiedy rozpoczną się prace?

Na Gagarina prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22, a zakończą w poniedziałek, 29 kwietnia, o godzinie 4.

Drogowcy będą pracowali na jezdni ulicy Gagarina w kierunku Belwederskiej, od Czerniakowskiej do Sieleckiej. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się druga nitką. Ulice Czerska i Sielecka od strony północnej stracą połączenie z Gagarina. Będzie można do nich dojechać od Podchorążych. Jadący w kierunku Belwederskiej nie skręcą z Gagarina w Czerską i Iwicką na południe – do Chełmskiej. Wyjazd z Czerskiej i Sieleckiej możliwy będzie w obu kierunkach, a z Iwickiej – w stronę Czerniakowskiej. Z Gagarina na Czerniakowską będzie osobny pas do skrętu w lewo oraz pas do jazdy prosto i w prawo.

Ponownie zostanie zamknięta jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Tak jak poprzednio, przy skrzyżowaniu z Gagarina, drogowcy przełożą ruch na drugą nitkę. W każdą stronę będą tu dwa pasy do jazdy prosto, jeden do skrętu w prawo i wydzielony lewoskręt. Z alei Polski Walczącej kierowcy wyjadą w każdą stronę z trzech pasów.

Przejścia dla pieszych przez Gagarina i Czerniakowską pozostaną otwarte. Swoimi dotychczasowymi trasami będą jeździły autobusy komunikacji miejskiej – zmieni się jedynie położenie przystanków. Zostaną przeniesione na przejezdne odcinki ulic.

Ostatni etap asfaltowania Gagarina – pomiędzy Sielecką a Belwederską – przewidziany jest na weekend po majówce.

Zmienią się przystanki

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zmieni się lokalizacja przystanku tymczasowego Sielce 54, który zostanie przeniesiony na południową jezdnię ulicy Gagarina, przed skrzyżowanie z Czerską. Odjeżdżają z niego autobusy linii: 107, 131, 141, 167, 168 i 180 oraz Z31.

Przystanek Sielce 52, będzie obowiązywał dla autobusów linii: 107, 141, 159, 162, 167, 185, 187, N33 i N83.

Od soboty, 27 kwietnia, od godziny 0.15 do piątku, 10 maja, do godziny 23.45, zostanie zamknięta jezdnia ulicy Obozowej w kierunku alei Prymasa Tysiąclecia. Przejazdu nie będzie od skrzyżowania z Ciołka do Magistrackiej.

Wyjeżdżający z ulic Ciołka, Dalibora, Dahlberga i Deotymy skręcą na Obozową tylko w stronę Księcia Janusza. Wyjazd z Magistrackiej i Długomiła pozostanie bez zmian. Zakazy wjazdu i skrętów nie będą dotyczyły dojazdu do posesji.

Utrudnienia będzie można ominąć ulicami Księcia Janusza lub Ciołka do Górczewskiej i do alei Prymasa Tysiąclecia.

Co z autobusami?

„Podczas prac autobusy 129 i 249 do ulicy Górczewskiej dojadą przez Ciołka. Z kolei linii 201 do stacji metra Księcia Janusza pojadą prosto Księcia Janusza, omijając Obozową i Deotymy. Nocne autobusy linii N45 i N95 po drodze do Dworca Centralnego będą kursowały ulicami Ciołka i Górczewską oraz aleją Prymasa Tysiąclecia” - przekazał ZTM.

Wybudowanie nowych przystanków wymaga czasowego wyłączenia ruchu tramwajowego. W weekend, 27-28 kwietnia, tramwaje nie będą jeździły pomiędzy pętlą Koło a ulicą Wawrzyszewską. W tym czasie składy linii 20 z Żerania FSO skończą trasę na przystanku Wawrzyszewska, a kursowanie linii 23 i 24 zostanie zawieszone. Na Boernerowo z pętli Koło pojadą tramwaje linii 70. Kolejną dodatkową linią będzie 71. Z pętli Czynszowa do P+R Al. Krakowska pojedzie ulicami: Stalową, 11 Listopada, aleją „Solidarności”, Okopową, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską.

Pasażerowie będą mogli skorzystać również z autobusów linii zastępczej Z23. Rozpoczną one trasę na pętli przy ulicy Ostroroga i dalej przez: Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich dojadą do pętli Nowe Bemowo. W drodze powrotnej ominą miejsce prac ulicami Ciołka, Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia.

Drugi etap rozpocznie się w sobotę, 11 maja. Wtedy tramwajarze przeniosą się na drugą jezdnię ulicy Obozowej – w kierunku Księcia Janusza. Do piątku, 24 maja, będzie ona zamknięta pomiędzy aleją Prymasa Tysiąclecia a Dahlberga. Z ulic Długomiła, Magistrackiej i Dahlberga wyjechać będzie można tylko w stronę alei, a z Deotymy – już w obu kierunkach.

Kierowcy ominą budowę aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską do Deotymy, Ciołka lub Księcia Janusza do Obozowej.

Ekipa filmowa będzie pracowała na Powiślu od soboty do poniedziałku, od 27 do 29 kwietnia. W tych dniach kierowcy nie przejadą przez skrzyżowanie ulic Lipowej i Dobrej, a fragment tej drugiej stanie się jednokierunkowy.

Zamknięte skrzyżowania

Najważniejszą zmianą dla mieszkańców i kierowców będzie całkowite zamknięcie skrzyżowania Lipowej i Dobrej od soboty, 27 kwietnia, od godziny 16 do poniedziałku, 29 kwietnia, do godziny 5. Jadąc Dobrą od mostu Świętokrzyskiego w kierunku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na skrzyżowaniu z Leszczyńską będzie trzeba skręcić w prawo lub w lewo. Z kolei od strony Karowej stanie nakaz skrętu w Wiślaną. Z Radnej kierowcy wyjadą tylko w stronę mostu Świętokrzyskiego, a w Lipową, od strony Centrum Nauki Kopernik, wjadą wyłącznie mieszkańcy budynku pod numerem 1A.

Fragment ulicy Dobrej od Karowej do Gęstej stanie się jednokierunkowy. Kierowcy przejadą wyłącznie w kierunku mostu Świętokrzyskiego. Z ulicy Gęstej będzie można skręcić tylko w prawo.

Na ulicach: Dobrej (od Karowej do Lipowej), Lipowej (od Wybrzeża Kościuszkowskiego do Lipowej 5), a także Gęstej (na wysokości budynku pod numerem 6) wprowadzony zostanie zakaz parkowania wraz z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej. Linie 106 oraz 118 w kierunku Mariensztatu będą kursowały ulicami: Zajęczą, Topiel, Browarną i Karową do Dobrej. W drodze powrotnej przejadą przez Karową, Browarną, Topiel do Tamki. Autobusy 127 w kierunku pętli Browarna będą jeździły ulicami: Zajęczą, Topiel, Browarną, a w stronę Nowych Włoch – Karową, Dobrą, Nowy Zjazd, Wybrzeże Kościuszkowskie, Karową, Browarną, Topiel i Tamką. Z kolei linia nocna N16, tylko w kierunku Dworca Centralnego, pojedzie przez most Śląsko-Dąbrowski, aleję „Solidarności”, plac Bankowy i Marszałkowską do Świętokrzyskiej.

PAP/ as/