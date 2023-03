PGE i ZE PAK powołają spółkę realizującą projekt budowy elektrowni jądrowej

PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Poprzez obecność w projekcie PGE, Spółka będzie zabezpieczała interes Skarbu Państwa.

PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w nowopowstającej spółce, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu.

Polska gospodarka, aby się dalej rozwijać potrzebuje silnej i niezależnej energetyki. W kolejnej dekadzie ważną rolę odegrają odnawialne źródła energii. Jednak kluczowe będzie stabilne, zeroemisyjne źródło, jakim jest energetyka jądrowa. W tym celu konsekwentnie rozwijamy rządowy Program Polskiej Energetyki Jądrowej, którego uzupełnieniem jest projekt realizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP. Powołanie wspólnej spółki przez PGE i ZE PAK to kolejny krok w realizacji tego projektu. Będzie ona bezpośrednim partnerem koreańskiego KHNP przy budowie elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Pomimo że jest to projekt biznesowy, ma on pełne poparcie polskiego rządu. Jestem przekonany, że jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, jak również wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej – mówi Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Cieszę się, że lokalizacja ZE PAK w Pątnowie po wstępnych analizach została oceniona jako perspektywiczna do posadowienia elektrowni jądrowej. Analizy przeprowadziliśmy w ciągu zaledwie 4 miesięcy wspólnie z naszymi partnerami PGE i KHNP. Jestem bardzo zadowolony, że ustaliliśmy w ramach Wstępnego Porozumienia kluczowe warunki współpracy z PGE. To milowy krok do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Chciałbym serdecznie wszystkim tak intensywnie pracującym nad tym projektem podziękować. Kluczowym jest zapewnienie Polakom taniej, czystej i stabilnej energii na następne kilkadziesiąt lat – mówi Zygmunt Solorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

Nie tracąc czasu, sprawnie pracujemy nad projektem budowy elektrowni jądrowej. W ciągu niespełna czterech miesięcy od podpisania listu intencyjnego, wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ZE PAK i KHNP wykonaliśmy kluczowe zadania. Mamy wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, który po analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące utworzenia spółki, która będzie zabezpieczać polskie interesy w budowie elektrowni jądrowej razem z Koreańczykami – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

To wielki dzień dla polskiej energetyki, dla ZE PAK i regionu Wielkopolski Wschodniej. Nasze dzisiejsze porozumienie to realne rozpoczęcie projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Teraz niezwłocznie złożymy nasz wniosek do UOKiK mając nadzieję na szybkie powołanie do życia spółki. Chcemy jak najszybciej rozpocząć badania środowiskowe i lokalizacyjne oraz studium wykonalności. Cieszymy się, że ten projekt jest realizowany tak sprawnie i w tak dynamicznym tempie – mówi Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

Wspólna spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Natomiast, jeden z Członków Rady Nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Warunkiem powołania spółki przez PGE i ZE PAK jest uzyskanie zgody UOKiK.

Centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie z Pątnowa energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku.

31 października 2022 roku prezesi trzech spółek, tj. polskich grup energetycznych: PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400. Do końca 2022 roku strony przygotowywały wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w regionie Konina, a następnie prowadziły dalsze uzupełniające analizy. W ramach przygotowania planu wykonane zostały wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowany został szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy wraz z rozważanymi scenariuszami finansowania i harmonogramu realizacji projektu oraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu.

PGE/ as/