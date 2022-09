Jaki o słowach szefowej KE: najważniejsze są czyny

„Mamy z jednej strony ładny geścik w postaci przyznania, że Polska miała rację, ale w czynach jest jeszcze więcej tego, co nas doprowadziło do obecnej kryzysowej sytuacji. Nie dajmy się zwieść trikom retorycznym, tylko patrzmy głębiej” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Patryk Jaki, europoseł PiS, polityk Solidarnej Polski, były wiceminister sprawiedliwości, odnosząc się do słów Ursuli von der Leyen

Nie należy przywiązywać się do tych słów z prostego powodu – najważniejsze są czyny, a nie słowa. Te słowa są wypowiedziane, żeby Polacy się cieszyli, że Niemcy mogą łaskawie coś dobrego o nas mogą powiedzieć, tym bardziej, że chcą się w zimę dobrać do naszego gazu w związku z nowym rozporządzeniem. Natomiast trzeba obserwować, co chcą zrobić, a nie co mówią. Dokładnie wsłuchiwałem się w to, co mówiła przewodnicząca KE - podkreśla Jaki.

wPolityce/KG