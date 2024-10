Co z tym azylem? Szefowa KE odpowiada

Szefowa KE Ursula von der Leyen, pytana po szczycie UE, czy Polska może zawiesić prawo do azylu: jeśli jest to czasowe i proporcjonalne, to działa w ramach prawnych.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

PAP, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przybędzie nam nowe miasto! Stolica przy nim to miasteczko

Polacy zapłacą podatek od garaży. Projekt już gotowy

„Zielony” Tusk kusi: wiatraki mogą zastąpić atom

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: