Na horyzoncie potężna podwyżka stawek ZUS dla biznesu!

Waldemar Buda, europoseł PiS, przypomniał kolejną obietnicę, z której nie wywiązała się Koalicja 13 Grudnia. Lub wywiązała się, ale tak, jak ona to rozumie, bo zamiast obniżenia składek ZUS przedsiębiorców od 2025 r. czeka… rekordowa podwyżka – alarmuje portal wPolityce.pl

Nawet 1773 zł mogą wynieść od nowego roku składki ZUS dla przedsiębiorców. Oznacza to rekordowy wzrost. Nie będzie za to obniżenia obiecywanego w kampanii wyborczej. O rekordowej podwyżce ZUS dla przedsiębiorców media informowały już w czerwcu tego roku. Teraz postanowił o tym przypomnieć we wpisie na platformie X europoseł PiS Waldemar Buda – wskazuje portal wPolityce.pl.

»» Więcej o składkach ZUS dla biznesu czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji A miało być obniżenie! Nadchodzi rekordowa podwyżka ZUS. Buda: Koalicja się uśmiecha, przedsiębiorcom nie jest do śmiechu

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska przegrywa w TSUE. Klęska branży transportowej

Obajtek: Europa budzi się w zakresie Zielonego Ładu

Dlaczego iskrzy między ubezpieczycielami i powodzianami

»» Dlaczego nie zrezygnujemy z gotówki tłumaczy red. Stanisław Koczot na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: