Dlaczego na diecie nie warto rezygnować ze słodyczy?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, produkty zawierające cukry proste, takie jak słodycze, nie muszą być całkowicie eliminowane z jadłospisu osób dążących do redukcji masy ciała.

Istnieją strategie żywieniowe umożliwiające włączenie tego typu produktów do diety w sposób, który minimalizuje ryzyko nadmiernego spożycia energii oraz wspomaga utrzymanie kontroli nad uczuciem głodu.

Zmień myślenie

Jednym z podejść jest traktowanie słodyczy nie jako samodzielnej przekąski, lecz jako dodatku do zbilansowanego posiłku lub deseru. Przykładowo, niewielka ilość batonika może zostać dodana do fermentowanego napoju mlecznego, takiego jak jogurt naturalny, skyr lub serek typu kvarg, wraz z porcją świeżych owoców. Takie połączenie, zawierające zarówno węglowodany proste, jak i białko oraz błonnik, może sprzyjać większemu uczuciu sytości i lepszej kontroli glikemii poposiłkowej w porównaniu z konsumpcją słodyczy w formie odrębnego, wysokoenergetycznego produktu o niskiej wartości odżywczej.

Białko, szczególnie pochodzenia mlecznego, jest uznawane za makroskładnik o wysokim potencjale sycącym, co może przekładać się na zmniejszenie chęci podjadania między posiłkami. Spożycie słodyczy w izolacji, bez udziału innych składników odżywczych, często skutkuje szybkim wzrostem stężenia glukozy we krwi, a następnie jego gwałtownym spadkiem, co może prowadzić do szybszego pojawienia się uczucia głodu i zwiększonej chęci na kolejną porcję pożywienia.

Z punktu widzenia psychologii jedzenia, całkowita rezygnacja z produktów uznawanych za „niskojakościowe” może prowadzić do zwiększonego napięcia emocjonalnego i obniżenia motywacji do kontynuowania założeń dietoterapii. Dodatkowo, restrykcyjne podejście do diety zwiększa ryzyko wystąpienia epizodów przejadania się, a w konsekwencji – efektu jo-jo. Integracja umiarkowanych ilości produktów uznawanych za mniej zdrowe, w sposób przemyślany i kontrolowany, może więc sprzyjać długoterminowemu utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz zwiększać satysfakcję z procesu zmiany nawyków żywieniowych.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi

Patenty na podjadanie – jak wdrożyć je w życie

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje