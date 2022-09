„Imponujący wzrost obrotów handlowych Polski”

Polska została sklasyfikowana na 8. miejscu na świecie pod względem bezwzględnego wzrostu obrotów handlu międzynarodowego w latach 2016-2021 i na 12. miejscu pod względem tempa wzrostu wolumenu handlu, który wyniósł 7 proc. rocznie w tym czasie, wynika z raportu „DHL Trade Growth Atlas 2022”, przygotowanego przez NYU Stern School of Business, Center for the Future of Management oraz DHL Initiative on Globalization.

Patrząc na kraje, które znalazły się w pierwszej dwudziestce zarówno pod względem tempa, jak i skali wzrostu ich handlu, trzy […] kraje się wyróżniają: Chiny, Polska i Irlandia. Polska zajęła 8. miejsce pod względem wzrostu obrotów handlowych w wartościach bezwzględnych i 12. pod względem tempa wzrostu wolumenu handlu (7 proc.). Wzrost obrotów handlowych Polski był imponujący od początku lat 90. i został wzmocniony przez wejście do Unii Europejskiej w 2004 r. - czytamy w raporcie.

Niemcy są głównym partnerem Polski zarówno pod względem eksportu, jak i importu, a Polska stała się ważnym elementem regionalnych łańcuchów wartości, specjalizując się w maszynach przemysłowych i samochodach - dodano.

DHL Trade Growth Atlas uzupełnia istniejącą już serię raportów DHL Global Connectedness Index, która jest publikowana regularnie od 2011 roku. DHL Trade Growth Atlas dostarcza szczegółowych informacji na temat handlu towarami, podczas gdy DHL Global Connectedness Index analizuje szersze zjawisko globalizacji w oparciu o handel towarami i usługami, jak również międzynarodowych przepływów kapitału, ludzi i informacji.

ISBnews/RO