ISW: rosyjskie regiony nasilają "oddolną mobilizację"

Władze rosyjskich regionów idą za apelem czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa do „samomobilizacji” i nasilają rekrutację dodatkowych sił do walki w Ukrainie – pisze w sobotę amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w nowym raporcie. Zbrodnie wojenne Rosjan w Buczy nie były odosobnionym wyjątkiem – ocenili analitycy.

ISW ocenia, że władze lokalne w Rosji intensyfikują działania, mające na celu zgromadzenie dodatkowych sił do walki przeciwko Ukrainie. Rosyjskie władze nie zdecydowały się dotąd na ogłoszenie mobilizacji, a wojnę w Ukrainie w dalszym ciągu nazywają „specjalną operacją wojskową”. Nowe siły do udziału w wojnie w dalszym ciągu pochodzą z nieoficjalnej lub „ukrytej” mobilizacji.

ISW wskazuje m.in., że władze miejskie we Władywostoku wysyłają pisma zachęcające do zaciągnięcia się do batalionów rezerwowych lub oddziałów ochotniczych piechoty morskiej do mężczyzn w wieku poborowym z doświadczeniem wojskowym i tych, którzy są zarejestrowani w komendach uzupełnień.