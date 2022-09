Szef MON: Wojsko Polskie wraca do Ostródy

Gen. bryg. Norbert Iwanowski został powołany na pełnomocnika MON ds. sformowania nowej, 5. Dywizji Zmechanizowanej - poinformował w sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON wziął udział w obchodach święta i 103. rocznicy utworzenia 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu.

Podczas swojego przemówienia minister Błaszczak ogłosił dwie decyzje personalne.

Jak podkreślał, dywizja jest usytuowana na północnym wschodzie i pełni ważną rolę, bo jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Druga decyzja personalna dotyczy gen. bryg. Norberta Iwanowskiego.

Podjąłem decyzje o powołaniu pełnomocnika MON ds. powołania nowej, piątej dywizji Wojska Polskiego - poinformował Błaszczak.

Chcemy, aby powstała jak najszybciej - podkreślił.

Szef MON wskazał, że 5. dywizja ma być zlokalizowana pomiędzy 16. a 18. dywizją. „A więc oczywiście na wschód od Wisły. To jest teren przede wszystkim województwa podlaskiego, ale nie tylko” - mówił.

Szef MON wskazał też, że „Wojsko Polskie wraca do Ostródy”. Jak ocenił, świadczy to o konsekwentnym wzmacnianiu polskich sił zbrojnych.

Błaszczak zaznaczył, że aby polscy żołnierze mogli skutecznie odstraszać agresora, wojsko musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jak mówił, jeszcze w tym roku do 16. Dywizji Zmechanizowanej trafią czołgi K2. Wskazał, że to czołgi nowoczesne i przystosowane do warunków geograficznych, jakie są w woj. warmińsko-mazurskim.