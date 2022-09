Google zapłacił 1,2 mln zł "za nic". Obdarowany sam się przyznał

Inżynier bezpieczeństwa pracowników w firmie kryptowalutowej Yuga Labs otrzymał od firmy Google przelew na kwotę 250 tys. dolarów (1,18 mln zł). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to,że osoba ta nie wykonała dla Googla żadnej pracy. Jak to możliwe?

O sprawie informuje PulsHR. Przytacza też tweet samego zainteresowanego, który właśnie na Twitterze poinformował o tym, co go spotkało.

Nasz zespół niedawno dokonał płatności na rzecz niewłaściwej strony w wyniku błędu ludzkiego. Doceniamy, że partner, którego to dotyczy, szybko nas o tym poinformował, pracujemy nad tym, aby to poprawić – napisał rzecznik Google w e-mailu do CNN.