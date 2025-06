Likwidacja huty. 200 osób na bruk!

Około 200 osób mają objąć zwolnienia grupowe w Hucie Szkła „Marta 2”, która prowadzi działalność w Chełmie i Dubecznie (Lubelskie). W ub.r. strata netto spółki wyniosła blisko 1,5 mln zł. Zgromadzenie wspólników zadecydowało o jej likwidacji.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie Barbara Gil poinformowała PAP, że pracodawca zgłosił zamiar zwolnienia 211 osób zatrudnionych w Hucie Szkła „Marta 2” w Chełmie z powodu likwidacji zakładu. Wypowiedzenie otrzymały 192 osoby, z tego 1 osoba zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku.

„Większość osób objętych zwolnieniami grupowymi jest jeszcze w trakcie wypowiedzenia. Nie wszystkie osoby kwalifikują się do rejestracji w Chełmie, ponieważ podlegają m.in. pod urząd pracy we Włodawie” – powiedziała.

Dyrektor chełmskiego PUP nie wyklucza, że liczba osób objętych zwolnieniami może być mniejsza, ponieważ pracodawca rozważa możliwość uruchomienia nowej linii produkcyjnej.

Dyrektor Gil przyznała, że nie wiadomo jeszcze z jakich form wsparcia będą mogły skorzystać osoby objęte zwolnieniami, ponieważ nie wiadomo jakimi kwalifikacjami dysponują.

„Będziemy starali się te osoby aktywizować w ramach różnych form wsparcia, jak szkolenia indywidualne z gwarancją zatrudnienia czy staże. Możliwe będzie ubieganie się o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą się również starać o fundusze na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy” – stwierdziła. Dodała, że urząd otrzymał dodatkowe środki na aktywizację zawodową z rezerwy ministra.

PAP zapytała spółkę o sytuację firmy i jej pracowników, ale do czasu publikacji depeszy nie dostała odpowiedzi. Według informacji zamieszczonej na stronie firmy Huta Szkła „Marta 2” powstała w 1996 r. i utrzymywała się z produkcji i sprzedaży wyrobów szklanych. Na koniec ub.r. w przedsiębiorstwie pracowało 246 osób. W maju br. zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki.

Ze sprawozdania finansowego spółki Huta Szkła „Marta 2” za ub.r. wynika, że w 2024 r. firma zrezygnowała z produkcji w Chełmie i rozpoczęła działalność produkcyjną w dzierżawionym zakładzie w Dubecznie (pow. włodawski). Jednak i tam – jak dowiedziała się PAP – dochodzi do zwolnień.

Dyrektor PUP we Włodawie Ewa Osowiec przekazała, że w urzędzie rejestrują się osoby, które utraciły pracę w likwidowanej hucie szkła w Dubecznie. Część pracowników ma problem z uzyskaniem od pracodawcy świadectwa pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hańsku Sylwia Łoś powiedziała PAP, że gmina zorganizowała spotkanie informacyjne, w którym wzięło udział ponad 200 pracowników huty. Gmina – dodała – stara się koordynować pomoc dla zwalnianych osób, kieruje je do odpowiednich instytucji, jak PUP, KRUS czy ZUS, a także umożliwia kontakt z radcą prawnym i psychologiem.

Jak podała kierownik GOPS, część byłych pracowników postanowiło skorzystać ze świadczeń emerytalnych i zasiłków dla bezrobotnych. Niektórym udało się znaleźć zatrudnienie. Przyznała, że huta w Dubecznie jest jednym z największych zakładów pracy w powiecie i wielu osobom, które pracowały tu od lat może być ciężko się przekwalifikować.

W sprawozdaniu finansowym Huty Szkła „Marta 2” napisano, że w 2024 r. firma odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 15 mln zł, natomiast strata netto wyniosła blisko 1,5 mln zł. W tym roku przedsiębiorstwo jest zobowiązane do spłaty ponad 10,6 mln zł pożyczek wraz z odsetkami.

„Zarząd prowadzi intensywne działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności co spowodowałoby poprawę rentowności. Prowadzone są bardzo intensywne prace zmierzające do restrukturyzacji zakładu, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami oraz poprawy jakości i wydajności produkcji” – wskazano w sprawozdaniu.

Do największych wyzwań przedsiębiorstwa zarząd zaliczył problemy ze ściąganiem należności, trudną i niestabilną sytuację na rynku krajowym i zagranicznym, zwiększone ryzyko utraty płynności spółki i niepewność co do kontynuacji działalności.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na koniec maja br. w regionie zarejestrowanych było ponad 54 tys. osób bezrobotnych. W ciągu roku ich liczba spadła o 1,2 tys., czyli o 2,2 proc.

Stopa bezrobocia w województwie w maju wyniosła 7,3 proc., natomiast wyższa była w mieście Chełmie (7,7 proc.), powiecie chełmskim (11,3 proc.) i włodawskim (14,7 proc.).

