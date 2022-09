Niechlubne transakcje na eBay. Portal zareagował

Brytyjskie media informowały, że niektórzy ludzie, po kilkugodzinnym oczekiwaniu w kolejce po to, by przejść obok trumny królowej Elżbiety II w Westminster Hall, później próbowali sprzedać swoje opaski na rękę, które umożliwiały im oddane hołdu królowej.

Sprzedaż miała odbywać się w Internecie. Wcześniej każdy dołączający do kolejki do pałacu Westminsterskiego otrzymywał kolorową, papierową opaskę na nadgarstek, którą musiał okazać ochronie m.in. przy zejściu z Lambeth Bridge na drodze do Westminsteru.

Opaski wystawiane były potem na platformie eBay i podobno najwyższa cena osiągnęła dwa tysiące funtów. Usprawiedliwiający nieco może być fakt, że w ogłoszeniach niekiedy pojawiała się informacja, że część sumy będzie przeznaczona na cele charytatywne. Jednak nie doszło na większą skalę to tego typu handlowania.

Powodem tego, że nie dochodziło do transakcji jest to, że na sprzedaż opasek zareagował eBay, który zapowiedział usuwanie takich ogłoszeń.

Wystawianie tych przedmiotów jest sprzeczne z naszą polityką, dlatego usuwamy takie ogłoszenia z naszej strony – wyjaśniła rzeczniczka platformy.

Czytaj także: Nie będzie lotów: Cisza na pogrzeb królowe

brytyjskie media/sotland.pl/gr