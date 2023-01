Sztuka i bankowość

Od lat Bank Pekao S.A. pełni funkcję mecenasa polskiej kultury. Już od powojennych czasów inwestuje w sztukę i popularyzuje wiedzę o niej, a także dba o jej dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców. W tym roku instytucja ponownie podkreśliła swój artystyczny wymiar działalności.

W 2022 roku Bank Pekao S.A. z okazji jubileuszu 25-lecia Bankowości Prywatnej zaprosił do współpracy współczesnych artystów sztuki. 25 stycznia w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie odbyła się premiera albumu pt. „Żubr na Wall Street”. Prace zostały stworzone min. przez Lexa Drewinskiego, Błażeja Ostoja-Lniskiego oraz Kaja Renkasa, którzy tworząc plakaty, w kreatywny sposób wyszli biznesowi naprzeciw.

Jest to taki moment, który zamykamy obchody 25-lecia bankowości prywatnej. Moment dla mnie bardzo ważny dlatego, że projekt Unique jest związany z plakatem, czyli poproszeniem artystów o to by stworzyli coś, co będzie mariażem sztuki z bankowością, z finansami. Jest to odniesienie do przeszłości, bo już wcześniej współpracowaliśmy z Polską Szkołą Plakatu i ta współpraca się bardzo fajnie układała. To powrót do przeszłości, ale to też jest przyszłość. NFT, rozwiązania nowoczesnej technologii, to jest coś z czego nasi klienci będą korzystać. Już po części korzystają, zwłaszcza ta młodsza grupa osób.