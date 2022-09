Władyczak: Afryka najbardziej zagrożona niewypłacalnością

Najtrudniejsza sytuacja pod względem zagrożenia niewypłacalnością dotyczy krajów Afryki, ale analizy wskazują także na rosnące ryzyko w Ameryce Południowej – powiedział PAP prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Janusz Władyczak

Dodał, że na szczęście aktywnie działa Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który już udziela pożyczek stabilizacyjnych i wspiera rozmowy o restrukturyzacji zadłużenia z innymi wierzycielami. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji jak w Sri Lance, gdzie nie zdążono z pakietem pomocy, a kraj faktycznie zbankrutował.

Jak dodał, w portfelu ubezpieczeniowym KUKE nie widać na razie problemów z obsługą należności ze strony kontrahentów z krajów afrykańskich z wyjątkiem Mali.

Tam w krótkim czasie doszło do dwóch przewrotów wojskowych, a niedostateczną reakcję ze strony innych krajów w celu ustabilizowania sytuacji wykorzystała Rosja, wysyłając tam tzw. wagnerowców. W Mali mieliśmy problemy z odzyskaniem należności i jest duże ryzyko, że będziemy musieli wypłacać odszkodowanie. W przypadku polskiego eksportu do innych krajów nie notujemy większych problemów z płatnościami ze strony czy to państwowych czy prywatnych odbiorców. Dlatego nie zmieniamy podejścia do tego regionu i utrzymujemy limity ubezpieczeniowe. Warto podkreślić, że z Afryką polskie firmy handlują głównie za gotówkę, co też pokazuje, że kontrahentów z tego kontynentu stać na stosowanie przedpłat za towar – stwierdził prezes KUKE.