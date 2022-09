PZU wdraża sztuczną inteligencję do wycen w domach

PZU, jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej, wdraża aplikację do obsługi ruchomości domowych. System AiHome przyspieszy wyceny i czas ich przygotowywania. To kolejny krok ubezpieczyciela w kierunku digitalizacji i usprawnienia obsługi szkód majątkowych. Rozwiązanie powstało przy współpracy ze szwedzkim startupem

AiHome - aplikacja wykorzystująca najnowszą technologię, wesprze pracowników PZU w wycenie ruchomości domowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu RTV i AGD. Zastosowanie innowacyjnego narzędzia znacznie usprawni pracę Opiekuna Klienta. Rozwiązanie nie tylko przyspieszy proces wycen uszkodzonych ruchomości domowych, ale także zapewni ich ujednolicenie, dzięki codziennej aktualizacji cen od wiodących sprzedawców oraz dostarczaniu tych samych danych wszystkim Opiekunom Klienta. Ponadto aplikacja automatycznie wyszuka i zaproponuje zamienniki sprzętu, który nie jest już produkowany, dzięki czemu klienci będą mieli możliwość uzyskania wyceny niedostępnego już w sprzedaży sprzętu.

Przez ostatni rok przetestowaliśmy aplikację na kilkuset szkodach, porównując jej wyniki ze standardowymi sposobami wyceny. Rozwiązanie potwierdziło swoją skuteczność. Jego zastosowanie poprawiło jakość wycen i czas ich przygotowywania – mówi Stanisław Sęk, dyrektor ds. Obsługi Szkód i Świadczeń - Istotną zaletą narzędzia jest to, że automatycznie aplikuje dane do wyceny, dzięki czemu pracownik PZU nie musi ich uwzględniać i samodzielnie przeliczać, co przyśpiesza obsługę i ogranicza potencjalne błędy. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć aplikację jako wsparcie dla naszych wszystkich Opiekunów Klienta i do wszystkich kwalifikujących się szkód - dodaje Stanisław Sęk .