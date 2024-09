PZU wypłaciło powodzianom ponad 111 mln zł

Do 25 września rano PZU wydało decyzje ws. 70 proc. zgłoszonych przez klientów szkód powodziowych i wypłaciło w sumie ponad 111 mln zł tytułem zaliczek i odszkodowań - podała firma. Zwiększyła też wartość specjalnego funduszu Grupy PZU do 24 mln zł.

Jak przekazało PZU w środowym komunikacie, pierwsze odszkodowania zostały wypłacone w niedzielę 15 września. W ciągu półtora tygodnia, do 25 września rano, zostały wydane decyzje odnośnie 70 proc. zgłoszonych przez klientów szkód powodziowych; wypłacono łącznie ponad 111 mln zł tytułem zaliczek i odszkodowań. Dodano, że w całą akcję zaangażowanych jest blisko 700 pracowników PZU.

„Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem wielu kanałów – w serwisie mojePZU, na stronie internetowej PZU, na infolinii. Ogromną rolę odgrywają też Mobilne Biura PZU, które już od poniedziałku 16 września docierały wszędzie tam, gdzie opadająca woda umożliwiła dojazd” - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że we wszystkich miejscowościach, do których docierają pojazdy ubezpieczyciela, klienci PZU z danej okolicy są wcześniej powiadamiani SMS-ami, gdzie powstaną doraźne punkty, w jakich godzinach będą pracowały, jakie dane i dokumenty należy przygotować, by na miejscu zgłosić szkody powodziowe i jak najszybciej zostać obsłużonym.

Podwyższono specjalny fundusz Grupy PZU

Jak poinformowano, zwiększono również wartość specjalnego funduszu Grupy PZU o kolejnych 5 mln zł do 24 mln zł. Fundusz został utworzony z przeznaczeniem na wsparcie samorządów, jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb, a także organizacji pozarządowych zaangażowanych w walkę z powodzią i akcję pomocy powodzianom.

„Środki te pokrywają najpilniejsze potrzeby strażaków, m. in. zakup sprzętu do ewakuacji, motopomp, agregatów prądotwórczych, koców termicznych, sprzętu medycznego czy materiałów opatrunkowych. Blisko 600 tys. zł przekazaliśmy Komendom Wojewódzkim Policji we Wrocławiu i Opolu” - przekazało PZU. Jak dodano, środki trafiają także do samorządów, które kupują za nie m.in. worki na piasek, łopaty, motopompy, termosy, kurtki, polary, wodery i rękawice, czy latarki.

Nieodpłatna pomoc medyczna i szczepienia

W komunikacie zaznaczono, iż PZU Zdrowie zaoferowało powodzianom nieodpłatną pomoc medyczną w swoich placówkach. Wsparcie obejmuje m.in. pomoc dla kobiet w ciąży, opiekę pediatryczną, pomoc w razie infekcji, drobnych urazów i skaleczeń, pogorszenia się stanu osób przewlekle chorych czy pomoc w przypadku utraty leków lub konieczności przedłużenia recepty na leki przyjmowane na stałe.

Medycy z PZU Zdrowie rozpoczęli także akcję szczepienia osób zaangażowanych w pomoc powodzianom przeciw tężcowi, WZW typu A i durowi brzusznemu. Jako pierwszych zaszczepiono 20 września w Nysie i Głuchołazach ok. 150 strażaków PSP i druhów OSP.

PZU uruchomiło też infolinię wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych powodzią pod numerem 22 735 39 44, na której psycholodzy PZU Zdrowie pełnią dyżur przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 14.00 do 20.00.

PAP, sek

