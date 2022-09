W. Brytania: już w grudniu monety z wizerunkiem Karola III

Monety z wizerunkiem nowego króla Wielkiej Brytanii Karola III zaczną stopniowo wchodzić do obiegu od grudnia - poinformowała w piątek Royal Mint, brytyjska mennica państwowa. Zaprezentowała ona też pierwsze nowe monety

W piątek pokazano 50-pensówkę, która wejdzie do normalnego obiegu w grudniu i pamiątkową monetę o nominale 5 funtów z portretem zmarłej królowej Elżbiety II na rewersie, którą będzie można kupić od poniedziałku. Na początku 2023 roku do obiegu wejdą także monety o nominale jednego i dwóch funtów, a w dalszej kolejności pozostałe - 1, 2, 5, 10 i 20 pensów.

Na awersie wszystkich monet znajdzie się ten sam portret Karola III, którego autorem jest brytyjski rzeźbiarz Martin Jennings. Wizerunek został osobiście zatwierdzony przez nowego króla. Zgodnie z tradycją, która nakazuje, by wizerunek monarchy był zwrócony w przeciwną stronę niż jego bezpośredniego poprzednika, Karol III patrzy na niej w lewą stronę. Podobnie jak poprzedni królowie, ale inaczej niż jego matka, Karol III jest na monecie bez korony. Wokół jego wizerunku znajduje się napis „CHARLES III - D - G - REX - F - D”, czyli „Karol III, z łaski Boga, Król, Obrońca Wiary”, oraz nominał monety.

Nowe monety będą funkcjonować w obiegu równolegle z tymi przedstawiającymi Elżbietę II - najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii w użyciu jest ok. 27 miliardów monet z wizerunkiem Elżbiety II, a średni cykl życia monet to ok. 20 lat. Royal Mint produkuje około miliarda monet rocznie.

PAP/mt