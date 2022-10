Tego serialu nie chciał Kurski. Przegapił sukces

TVP mogła wyprodukować „Wiedźmina”. „Oponować miał Kurski” Były dyrektor TVP1 Jan Pawlicki zdradził, że publiczny nadawca miał szansę kupić prawa do serialowej ekranizacji „Wiedźmina” od Platige Image, który stał się hitem Netfliksa, ale ówczesny prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski przegapił okazję – poinformował portal wirtualnemedia.pl.

Nie wyczuł, że ta propozycja ma międzynarodowy potencjał. Co z tego, że pół świata zwariowało na punkcie sagi Sapkowskiego, skoro on nie wie, czym jest uniwersum Marvela czy „Wiedźmin”. Co innego gdyby zgłosił się do niego Zenek Martyniuk albo Jan Pietrzak – powiedział Wirtualnym Mediom Jan Pawlicki.