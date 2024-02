Kaczyński: Mamy do czynienia z programem likwidacyjnym

Mamy do czynienie z wielkim programem likwidacyjnym – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami PiS w Opocznie (woj. łódzkie). Zaapelował, że ”musimy podjąć decyzje, niezależnie od decyzji UE, o ochronie polskiego rolnictwa”.

Jako przykład sukcesów gospodarczych rządu PiS Kaczyński przywołał informację, którą otrzymał przed spotkaniem, że wśród krajów OECD Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w przeciągu ostatnich czterech lat „mimo tych różnych kryzysów”.

Dochodzi do tego, że kwestionowane są inwestycje zagraniczne w supernowoczesny przemysł, dający setki dobrze płatnych miejsc pracy – powiedział prezes PiS. Mówiąc o bezpieczeństwie kraju powiedział, że rząd PiS realizował koncepcję odstraszania wroga, którym jest Rosja i aby ustalić, co należałoby w tej sprawie zrobić, zwrócił się do Sztabu Generalnego – Sztab wskazał dwa rozwiązania: zwiększenie stanu liczebnego armii lub zwiększenie liczby uzbrojenia.

Jarosław Kaczyński wymienił także ”programy na zachodzie i północnym-zachodzie Polski - te związane z regulowaniem Odry, przywróceniem jej żeglowności, rozwoju portów w Świnoujściu i w Gdańsku – to wszystko jest kwestionowane” - dodał.

Przechodząc do kwestii polskiego rolnictwa powiedział, że należy podjąć decyzję o jego ochronie, niezależnie od decyzji podejmowanych przez UE, także w kontekście napływu do Polski żywności z Ukrainy.

Mówiłem, że to muszą być decyzje trwałe, nawet jeśli skończy się wojna, czego sobie życzymy i chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła – dodał.

Chcę zaapelować do obecnego rządu: wprowadźcie te ograniczenia, o których mówiliśmy i wbrew oporowi UE je wprowadziliśmy, ochrońmy polskich rolników przed tym niebezpieczeństwem, ale musimy bronić polskich rolników także przed tym drugim zagrożeniem, które przychodzi z Zachodu, co jest symbolem pewnego szaleństwa, ale i interesów panujących na Zachodzie. To jest to, co niesłusznie nazywa się +Zielony ład+. Może to jest zielony, ale to jest nieład! – podkreślił prezes PiS.