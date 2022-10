Anektowali miasto i od razu je stracili: Upokarzająca klęska Rosjan

Upadek miasta, którego aneksję dzień wcześnie ogłosiła Rosja, jest dla Rosji upokarzające - tak szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch ocenił odbicie miasta Łyman przez Ukrainę.

Jak oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne.

„Upadek miasta, które już było w rękach Rosja dzień po tym, jak Rosja ogłosiła aneksję tego terytorium i uznaje to za swoje terytorium, jest dla Rosji upokarzające, bo oznacza to, że w świetle doktryny państwowej, doktryny rosyjskiej właśnie, Rosja prowadzi wojnę na swoim terytorium. Jest to absurdalne” - ocenił Kumoch w RMF FM.

Jak dodał, jest to najlepszy komentarz ile warte są aneksje Władimira Putina, jeżeli dzień później pada miasto.

„Rzecz, która Rosjanom paradoksalnie się udała - udało im się uciec z Łymanu, bo gdyby zostali otoczeni i mieli tam spektakularną kapitulację jednostki rosyjskiej, a wątpię, by rosyjskie jednostki miały takie morale, żeby zrobić tam obronę twierdzy brzeskiej albo Stalingradu, to dopiero byłaby klęska Putina” - stwierdził Kumoch.

„Rosjanie przy groźbie otoczenia po prostu uciekają i widać, że na tym też polega ich szybkości w oddawaniu okupowanych terytoriów” - zaznaczył.

Łyman to ważny węzeł kolejowy, a odbicie miasta pozwala ukraińskim siłom zacząć operację na rzecz wyzwolenia sąsiedniego obwodu ługańskiego.

W piątek Władimir Putin ogłosił włączenie do Rosji czterech ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, na terenie których w dniach 23-27 września odbyły się sfingowane referenda w tej sprawie.

PAP/ as/