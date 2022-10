Nowy program motywacyjny w CD Projekt

CD Projekt przygotowuje program motywacyjny, inspirowany przykładami z USA, który ma na celu lojalizację i stałą motywację pracowników nim objętych, poinformował prezes Adam Kiciński

„Pracujemy nad programem motywacyjnym, który ma zupełnie inny kształt niż dotychczasowy. Inspirujemy się rozwiązaniami z USA. Chodzi o utrzymywanie pracowników w firmie, a nie nagradzanie raz na wiele lat. Jest kluczowe, by osoby w programie były zmotywowane do pracy i aby była to stała motywacja” - powiedział Kiciński podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jego słów, nowy kształt przewiduje m.in. rolowane, cyklicznie rozliczane transze akcji.

Wcześniej wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz poinformował, że CD Projekt finiszuje z pracami nad nowym programem motywacyjnym. Z kolei na początku września informował, że CD Projekt myśli nad nowym kształtem kolejnej iteracji programu motywacyjnego.

W aktualizacji strategii CD Projekt przewiduje m.in. realizowanie trzech „unikalnych, silnych i trwałych” franczyz. Planuje kontynuację wykorzystywania uniwersum „Wiedźmina” (3 projekty) i Cyberpunka 2077” (1 projekt) oraz nowe, oryginalne IP - „Projekt Hadar”. Zarząd zapowiedział także otwarcie nowego studia w Ameryce Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i telewizji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Czytaj też: Trzy nowe gry z uniwersum Wiedźmina

ISBnews/KG