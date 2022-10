Kuchciński: zgodziłem się zostać szefem KPRM

Potwierdzam, zgodziłem się zostać szefem KPRM, ale decyzja należy do premiera i prezydenta, bo konstytucyjnych ministrów mianuje prezydent na wniosek premiera - powiedział dziennikarzom Marek Kuchciński (PiS)

Szefa Komisji Spraw Zagranicznych i byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego dziennikarze zapytali w czwartek w Sejmie, czy zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w miejsce Michała Dworczyka.

„Na pytanie, czy dostałem propozycję potwierdzam: dostałem propozycję” - powiedział Kuchciński. „Przyparty do muru licznymi mikrofonami potwierdzam, zgodziłem się, natomiast decyzja należy do premiera i prezydenta” - dodał.

Zwrócił uwagę, że „każdego ministra konstytucyjnego na wniosek premiera mianuje prezydent”.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w czwartek w Polsat News, że wszystko wskazuje na to, iż stanowisko szefa KPRM obejmie b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jak dodał, powołanie Kuchcińskiego może nastąpić w najbliższych dniach.

Marek Kuchciński od listopada 2015 roku do sierpnia 2019 roku był marszałkiem Sejmu. Podał się do dymisji krótko przed końcem kadencji, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. W obecnej kadencji był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

PAP/KG