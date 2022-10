NBP: ważne oświadczenie członków RPP

zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę większością głosów, przy czym na podstawie § 8 Regulaminu RPP: Części obrad oraz decyzje Rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzulą „tajne” w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, do czasu ich podania do wiadomości publicznej. Na podstawie § 12 ust. 1 Protokoły z posiedzeń Rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na okres ustalony przez Radę, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP. Z kolei w oparciu o § 13 Regulaminu Informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o NBP, do czasu ich opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone”, z zastrzeżeniem ust. 2, który stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy Rada podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji na posiedzeniu Rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków Rady w głosowaniu, w rozumieniu art. 16 ust. 4 ustawy o NBP; zgodnie z § 16 Regulaminu RPP to Przewodniczący Rady przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu a Członkowie Rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji o podstawowych ustaleniach podjętych przez Radę;