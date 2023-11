W październiku część członków RPP nie chciała zmiany stóp procentowych

Podczas październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że na bieżącym posiedzeniu właściwe byłoby utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie - wynika z „minutes” z tego posiedzenia. W październiku RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb.

„Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że biorąc pod uwagę niepewność dotyczącą oczekiwanego ożywienia gospodarczego i tempa dalszego spadku inflacji, na bieżącym posiedzeniu właściwe byłoby utrzymanie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie” - czytamy w „minutes”. „Biorąc pod uwagę napływające dane miesięczne, członkowie Rady argumentowali, że w III kw. 2023 r. roczna dynamika PKB prawdopodobnie nieco wzrosła, choć pozostała niska. Prawdopodobnie ponownie obniżyła się konsumpcja w ujęciu rocznym, podobnie jak eksport i import. Dynamika aktywności w III kw. była również najprawdopodobniej niższa niż przewidywano w projekcji lipcowej oraz wyraźnie niższa od potencjalnego tempa wzrostu. W efekcie napływające dane wskazywały na pogłębienie ujemnej luki popytowej i utrzymywanie się niskiej presji popytowej w polskiej gospodarce” - czytamy dalej.

Oceniano, że choć dynamika aktywności pozostaje niska, to w kolejnych kwartałach będzie ona rosła. Niektórzy członkowie Rady wyrażali w tym kontekście opinię, że dane o sprzedaży detalicznej mogą świadczyć o ożywieniu konsumpcji, podał też bank centralny.

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej. Natomiast w listopadzie utrzymała stopy na niezmienionym poziomie.

ISBnews