Sąd zabezpiecza ZUS przed działaniami Związkowej Alternatywy

Mimo dynamicznego rozwoju, wdrożenia ambitnych projektów – w tym związanych z wprowadzeniem szerokiej palety usług elektronicznych – ale także aktywnych działań na rzecz poprawy statusu finansowego swoich pracowników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych mierzy z próbą dyskredytowania osiągniętych sukcesów ze strony Związkowej Alternatywy

Sąd podzielił zastrzeżenia ZUS dotyczące działalności Związkowej Alternatywy i wydał zabezpieczenie. Zobowiązał przedstawicieli tego związku do zamieszczenia w programach internetowych komunikatu, że audycja może zawierać informacje mogące naruszać dobra osobiste, w szczególności dobre imię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ostatnim czasie ZUS, podobnie jak inne urzędy, musiał zmagać się z presją płacową (wynikającą m.in. z dynamicznego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług – przyp. red.) - co w konsekwencji wiązało się także z koniecznością podwyższenia poziomu uposażeń.

Jak podkreśla Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS, od kilku lata firma stara się więc pozyskiwać pieniądze dla pracowników z każdego możliwego źródła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma jednak swoje ograniczenia i musi poruszać się w pewnej przestrzeni prawnej i politycznej.

Mimo tego, w sierpniu bieżącego roku w ZUS doszło do bezprecedensowego wzrostu wynagrodzeń. Mówimy średnio o kwocie 900 złotych na etat, z wyrównaniem przyznanych podwyżek od stycznia 2022 r. – zauważa Mariusz Jedynak.

Jego zdaniem był to rezultat bezpośredniego zaangażowania prezesa firmy oraz konstruktywnego dialogu pracodawcy i wszystkich (poza wspomnianą już wcześniej Związkową Alternatywą – przyp. red.) organizacji związkowych, reprezentujących tysiące pracowników ubezpieczeniowego zakładu.

Według niego, jedynie Związkowa Alternatywa zdaje się nie dostrzegać tych pozytywnych zmian w firmie i odmówiła podpisania porozumienia płacowego, co spotkało się również ze stanowczą krytyką pracowników. Próba zakłócenia pracy

Ubolewam nad tym, ale niestety jest grupa ludzi, którzy różnymi metodami próbują zakłócić pracę ZUS. Mam wrażenie, że to jest ich podstawowy cel. Mimo wielokrotnych apeli pracodawcy związek ten odmawiał podpisania dokumentu, przyznającego pracownikom tak znaczące podwyżki. W sondażu, który przeprowadzono wśród pracowników Zakładu, około-90 proc. z nich opowiedziało się za podpisaniem przez Związkową Alternatywę porozumienia – mówi Mariusz Jedynak.

Jego zdaniem przedstawiciele tego związku zrobią jednak wszystko, aby wprowadzić zamęt i zdestabilizować funkcjonowanie ZUS.

Co więcej, starają się wywołać w odbiorze społecznym wrażenie, że Zakład za chwilę przestanie funkcjonować. Wystarczy wspomnieć, że namawiali już do strajku, organizowanego niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Innymi słowy, namawiali pracowników do łamania prawa - dodaje wiceszef ZUS.