Szynkowski vel Sęk: odpowiedź Niemiec nie kończy sprawy reparacji

We wtorek MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r.; według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk pytany w Radiu Zet o tę odpowiedź RFN stwierdził, że nie jest ona zaskoczeniem. Jak dodał, taka reakcja była niejako „wliczona” w proces starania się o odszkodowania od Niemiec. „Stanowisko rządu Niemiec jest znane od dawna, ale to na pewno nie jest końcem tej sprawy” - ocenił.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest zupełnie inne. Na pewno to nie jest koniec, to jest dopiero początek tej sprawy. Dzisiaj skierowany jest wniosek wiceszefa MSZ Arkadiusza Mularczyka do ONZ o podjęcie również tego tematu, właśnie reparacji; jest prowadzone działanie w odniesieniu do forów innych organizacji międzynarodowych - podkreślił Szynkowski vel Sęk.