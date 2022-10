Chorwacja walczy o bycie energetycznym centrum Europy Wschodniej

Potrzebny jest nam potężny koncern, by móc prowadzić politykę energetyczną i to, co się dziś dzieje w tej kwestii, oceniam bardzo dobrze. Daniel Obajtek to człowiek, który ma ogromną inwencję, skupił on wokół siebie ludzi, którzy myślą w podobny jak on sposób. I to jest ogromna szansa na powodzenie jego planów - powiedział Jarosław Kaczyński