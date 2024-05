Nowy szlak przemytniczy wiedzie przez... Dunaj!

Chorwackie służby rozbiły grupę przemytników przerzucających imigrantów do Chorwacji przez granicę z Serbią na rzece Dunaj - podał we wtorek chorwacki urząd ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną (USKOK). W poniedziałek ta sama instytucja ujawniła, że w przerzut imigrantów z Bośni i Hercegowiny zaangażowani byli chorwaccy celnicy.

Przemytnicy transportowali imigrantów na pontonach, pobierając od każdego opłatę w wysokości co najmniej tysiąca euro - poinformował dziennik „Jutarnji list”. Aktem skarżenia objętych zostało dziewięciu obywateli Chorwacji w wieku od 28 do 68 lat.

Chodzi (oczywiście) o migrację

Oskarżeni mieli organizować przerzut nielegalnych imigrantów, współdziałając z obywatelami z Serbii. Proceder trwał od początku 2023 roku. W Chorwacji nielegalnym imigrantom zapewniano tymczasowe zakwaterowanie i dalszy transport do innych krajów Unii Europejskiej.

W poniedziałek USKOK wysunął akt oskarżenia przeciwko innej grupie przemytników, w tym dwóm chorwackim celnikom, którzy pomagali w nielegalnym przerzucie imigrantów z Bośni i Hercegowiny. Wśród oskarżonych znalazło się dwóch obywateli BiH.

Nowy kanał

Kanał przemytniczy - jak podały władze Chorwacji - działał od kwietnia do listopada 2023 roku. Przestępcy pobierali od osoby od 500 do 1300 euro za transport z BiH do Chorwacji, a następnie do Włoch. Celnicy za przepuszczenie samochodów dostawczych z imigrantami przyjmowali łapówkę sięgającą do 1500 euro.

Z aktu oskarżenia wynika, że pięciokrotnie w ramach procederu przemycono co najmniej 47 obywateli Turcji, a szef grupy nielegalnie zarobił ok. 26 300 euro. Jakub Bawołek

PAP/ as/