Robert Pietryszyn w Radzie Nadzorczej PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 18 X 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołało w skład Rady Nadzorczej Banku Roberta Pietryszyna.

Robert Pietryszyn ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jest doświadczonym menedżerem i przedsiębiorcą. Karierę rozpoczynał w butiku inwestycyjnym Profes. W latach 2006-2008 związany z Grupą KGHM, następnie do 2011 roku prowadził działalność consultingową. Od 2011 roku odpowiedzialny za największą inwestycję w powojennej historii Wrocławia.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję m. in. członka zarządu PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Prezesa Grupy Lotos. Wykładowca zarządzania strategicznego, członek wielu Rad Nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie posiada statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie pełni funkcji członka organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

