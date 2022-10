KE: Wspólne zakupy gazu obowiązkowe dla 15 proc. magazynów

Komisja Europejska proponuje wspólne zakupy gazu w wolumenach, które pozwolą zapełnić co najmniej 15 proc. objętości magazynów, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Zapowiedziała możliwość tworzenia konsorcjów przez firmy uczestniczące w zakupie gazu

Zamiast przebijać się nawzajem, Europejczycy powinni wspólnie kupować gaz. […] W tym celu wspólnie będziemy kupować gaz na poziomie UE. Agregacja popytu będzie obowiązkowa dla co najmniej 15 proc. objętości potrzebnych do napełnienia magazynów gazu. A zaangażowane firmy mogą tworzyć konsorcjum zakupu gazu - powiedziała von der Leyen w Parlamencie Europejskim.

W ocenie przewodniczącej KE, dzielenie się gazem jest absolutnie kluczowe.

Państwa członkowskie już od pięciu lat są zobowiązane na mocy prawa UE do zawierania umów solidarnościowych ze swoimi sąsiadami w ich rodzinnym regionie. Jeśli jednak spojrzeć na to, co zostało zawarte do tej pory, z 40 możliwych umów zawarto tylko 6. W czasach takiego kryzysu to po prostu za mało. Dlatego wprowadzimy domyślne zasady dla państw członkowskich - podkreśliła von der Leyen.