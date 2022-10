Rola i znaczenie przedsiębiorstw we wspieraniu rozwoju OZE | II Zielone Forum Gospodarce.pl

Jakie wyzwania i korzyści stoją przed przedsiębiorstwami w obliczu kryzysu energetycznego i w świetle dążenia do osiągnięcia celów OZE?

Całkiem niedawno stawiano te cele i były one ambitne. Było to jednak przed niespodziewanymi wydarzeniami: pandemią i wojną na Ukrainie. Pytanie zatem brzmi - czy nadal obowiązują? To był jeden z tematów podczas debat II Zielonego Forum wGospodarce.pl.

W dyskusji moderowanej przez Maksymiliana Wysockiego, redaktora zarządzającego wGospodarce.pl udział wzięli: Anna Papka - Head of Sustainability Public Policy for CEE w Amazon, Szymon Kowalski - Wiceprezes Re: Source Poland Hub, Krzysztof Dziaduszyński - Członek Zarządu ESOLEO Sp. z o.o., Ilona Wołyniec - dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Bank Polski i Kamila Koźbiał-Loba - członek zarządu ds. operacyjnych w ENEA Innowacje.

Dlaczego biznes inwestuje w energię odnawialną? Czy chodzi tylko o ESG?

Na wstępie może się rodzić pytanie - skąd powiązania Amazonu i energetyki? Może ten fakt zaskakiwać, ale to największy, komercyjny odbiorca energii odnawialnej na świecie.

To wynika z naszej skali, ale i z przyjętej kilka lat temu strategii. Chcemy do 2040 roku (czyli dziesięć lat przed porozumieniem paryskim) zostać firmą neutralną emisyjnie. Czyli między innymi do 2025 roku chcemy nasze operacje zasilać w głównej mierze przez OZE. Ludzie nas zapewne kojarzą najbardziej z e-commerce, natomiast mamy oprócz tego mamy biznes chmurowy, który jest energochłonny. Szczególnie się cieszę, że również w Polsce zaczęliśmy kupować energię ze źródeł odnawialnych. W tym roku ogłosiliśmy jedną z największych umów na zakup energii odnawialnej. Dlaczego tak jest? W tym momencie dla międzynarodowego biznesu istotne jest realizowanie celów dekarbonizacyjnych, a do tego my również raportujemy ESG. Cena może gra na razie mniejszą rolę, ale wierzymy, że długoterminowo będzie to tańsze i opłacalne, zwłaszcza w Polsce, gdzie jest ogromny potencjał - tłumaczy Anna Papka, AMAZON, Head of Sustainability Public Policy for CEE.

OZE to nie tylko wspomniane farmy fotowoltaiczne, ale także choćby offshore. Papka zwróciła uwagę, że sam Amazon ma na całym świecie około 400 projektów dotyczących energii odnawialnej.

Ekościema odchodzi w zapomnienie

Czy w takim razie OZE to na razie sposób na polepszenie sobie wizerunku przez firmy, czy też to faktycznie jest dobra inwestycja? Wołyniec z PKO BP zwróciła uwagę, że obecne czasy zweryfikowały pojęcie greenwashingu (ekościemy).

Obecny kryzys energetyczny pokazał, że tak naprawdę wiele firm udawało, że są “zielone”. Wcale nie oszczędzały energii. W wielu wypadkach była marnowana. Dlatego bardzo istotne stało się, by poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć ginięcie energii w przesyle. Wtedy udział tych zielonych źródeł energii stanie się jeszcze większy, nawet w ramach sieci, które już posiadamy. Wspieranie OZE jest bardzo ważne, bo to tworzy stabilny miks energetyczny. To z kolei prowadzi do niezależności energetycznej. Jesteśmy co prawda zależni od pogody, ale jeżeli miks będzie coraz większy, to np. ceny gazu nie będą dla nas takie straszne - powiedziała dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Bank Polski.

Nie zabrakło także tematu inwestycji w OZE. Wołyniec uważa, że w pierwszej kolejności należy modernizować właśnie sieci przesyłowe, bo na ten moment są niewydolne. Przy okazji można skupić uwagę na budowie kolejnych podłączenia do offshore. Następnie należy rozwijać odnogę “pro konsumencką”, czyli np. te farmy fotowoltaiczne zakładane prywatnie. Prawdziwy skok nastąpi jednak, gdy kolejne duże firmy przystąpią do tych inwestycji, czego przykładem jest Amazon. Jej zdaniem wszystkie duże koncerny energochłonne mają odpowiednie środki, aby tego dokonać, a ich decyzje przyspieszą rozwój energetyki.

Co jest obecnie najważniejsze w technologiach wspierających i stabilizujących OZE? Magazyny energii, sieci czy może jeszcze coś innego? Na to odpowiadała z kolei przedstawicielka ENEA Innowacje.

Sposobem na zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym jest właśnie zdolność do zagospodarowania wyprodukowanych w nim energii. Co do zasady może to być eksport energii, konsumpcja przez odbiorcę bądź jej magazynowanie. Rozwój magazynów energii jest ważnym elementem transformacji energetycznej. To wynika z faktu, że te najbardziej technologie charakteryzują się pewną niestabilnością poziomu produkcji. Magazynowanie energii stosowane na szeroką skalę pozwoli na zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek wyprodukowanej energii, a także posłuży zbilansowaniu sieci. W przypadku magazynowaniu energii istotną uwagę należy zwrócić również na pojemność. To będzie jedną ze specjalizacji grupy ENEA - zaznaczyła Kamila Koźbiał-Loba, członek zarządu ds. operacyjnych ENEA Innowacje.

Atom jako uzupełnienie

Co ciekawe, w trakcie debaty zwrócono również uwagę, iż atom rzeczywiście może zostać uznany za istotny w odbudowie bezpieczeństwa energetycznego. Zdaniem Koźbiał-Loba, zwłaszcza wobec obecnych realiów. Energetyka jądrowa jest niezbędna również ze względu na wymogi emisyjności stawianymi przez Unię Europejską. A także mając na uwadze niestabilność i niesterowalność OZE.

Szymon Kowalski, wiceprezes w Re: Source Poland Hub w trakcie dyskusji odbił jednak piłeczkę, nie zgadzając się iż OZE są nieprzewidywalne. Jego zdaniem są sposoby, by przewidzieć, jak te źródła będą pracowały. Ale jednocześnie zgodził się, że istnieje potrzeba tak zwanego “back upu”, czyli źródeł, które będą je uzupełniały. Stąd np. SMR są jakąś opcją na stabilizację. Przede wszystkim jest bezemisyjny. Przy tym jednak trzeba mieć na uwadze, że to raczej perspektywa bardziej 10 czy 15 lat niż najbliższych pięciu. A wtedy realia mogą być całkiem inne.

Z kolei Krzysztof Dziaduszyński, Członek Zarządu ESOLEO Sp. z o.o. podsumowując, kwestię inwestycji, zwrócił uwagę iż dzisiaj energetyka odnawialna stała się “energetyką wolności”. Kto wcześniej to przewidział, to dzisiaj jest na pozycji wygranego. Do tego polityka i wojna spowodowały, że ceny gazu czy węgla powędrowały na niebotyczne poziomy. I obecnie każdy chce mieć coś z OZE. Od najmniejszych firm lokalnych do największych, handlowych w Polsce. Dzisiaj ten worek inwestycji może być kontynuowany, bo jest wiele firm, które nadal docierają do kolejnych klientów i ich edukują w tym temacie.

Zielone Forum wGospodarce.pl to projekt redakcji ekonomicznej Grupy Medialnej Fratria – cykl debat z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych z zieloną transformację, przedstawicieli spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw zaangażowanych w proces transformacji.

