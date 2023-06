Odnawialne źródła energii przedmiotem dyskusji podczas Forum Wizja Rozwoju

Transformacja polskiej energetyki to potężne wyzwanie, przed którym stoi zarówno administracja państwowa, jak też firmy uczestniczące w tym procesie. W polskim miksie energetycznym rośnie udział odnawialnych źródeł energii, postępują prace związane z energią atomową oraz wykorzystaniem wodoru w energetyce. O transformacji energetycznej Polski porozmawiają eksperci podczas VI Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się w Gdyni już 19 i 20 czerwca.

Według danych podsumowujących rok 2021 lądowe elektrownie wiatrowe zapewniały pond 16,5 TWh, czyli około 54 procent energii wygenerowanej ze źródeł odnawialnych. Tymczasem trwające już inwestycje na morzu mogą znacząco zwiększyć potencjał coraz powszechniej spotykanych w Polsce „wiatraków”.

Rozwój energetyki wiatrowej – popierany przez przeszło 80 procent mieszkańców kraju – jest nie tylko polskim sposobem na dokonywanie zmian i dywersyfikacji w sektorze energetycznym. Energię z wiatru pozyskują w coraz większym stopniu także nasi sąsiedzi. Moc farm wiatrowych na Bałtyku ma wzrosnąć do roku 2030 siedmiokrotnie, do poziomu 20 GW.

Zapotrzebowanie na magazyny energii rośnie wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. „Pozyskiwanie” prądu z wiatru czy słońca obarczone jest koniecznością uwzględniania zmiennych warunków atmosferycznych, a tym samym wykorzystania magazynów energii, które pozwolą na optymalizację wykorzystania źródeł odnawialnych w energetyce.

Dostrzega to m.in. Energa z Grupy Orlen, która zarządza największym i najbardziej nowoczesnym bateryjnym magazynem energii (BME) w Polsce. BME przy farmie wiatrowej Bystra (powiat Pruszcz Gdański), o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh, jest obecnie przygotowywany do odłączenia od farmy i podłączenia bezpośrednio do sieci 110 kV. Dzięki temu obiekt będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Rozwój energetyki odnawialnej oraz szereg innych tematów związanych z energetyką będzie przedmiotem debat eksperckich podczas gdyńskiego Forum Wizja Rozwoju, już 19 i 20 czerwca w Gdyni.

