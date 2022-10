Zielona transformacja - jak ją przeprowadzić? II Zielone Forum wGospodarce.pl

Czy wojna i kryzys energetyczny mogą zatrzymać zieloną transformację? Jak poradzić sobie z energetycznym i surowcowym wyzwaniem? Projekty krajowe i europejskie – współpraca czy konflikt? O tym rozmawiali uczestnicy II Zielonego Forum wGospodarce.pl.

Sankcje nałożone przez UE na Rosję działają niekiedy jak miecz obosieczny - czy zielona transformacja zostanie zatrzymana przez wojnę?

Czy nie powinniśmy podjąć się w rozmowach z UE pewnej refleksji dotyczącej zmiany sytuacji i, co za tym idzie, nowej wizji zielonej transformacji?

„Ta zmiana już się dokonuje. Musimy zastanowić się nad celami, jakie chcemy osiągnąć, co oznacza zeroemisyjność?” - powiedział Minister Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, dodając: „Komisja Europejska narzuca cel, który ładnie brzmi i ładnie wygląda w papierach ale jest trudny do zdefiniowania.” Jak dodał minister - niewiele mówi się o ofiarach, wydatkach i poświęceniach jakie ponieść muszą europejskie społeczeństwa. „Pytanie jak będą podchodziły społeczeństwa do nakładanych regulacyjnie wyrzeczeń narzucanych przez Komisję Europejską w ciągu 20, 30 lat - jaka będzie reakcja na te realne wyrzeczenia”? - podsumował Patkowski.

A może kryzys przyspieszy przejście na OZE?

Marek Garniewski, ekspert Biura Relacji Inwestorskich PKN ORLEN, wskazał, że pewne procesy trwają same z siebie i trudno je przyspieszać, lepiej je po prostu wzmacniać. „Jako biznes od bardzo dawna wskazywaliśmy, że transformacja to przede wszystkim koszt odbiorcy krańcowego. I on musi być tego świadomy.” - powiedział Garniewski. Dodał, że przeprowadzenie transformacji oznacza wielkie potrzeby materiałowe, niezbędne do stworzenia materiałów niezbędnych do powstania OZE. „Niepoinformowanie odbiorcy krańcowego o kosztach tej transformacji jakie on poniesie jest nieodpowiedzalne” - podsumował Garniewski.

Z kolei Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównowżonego Rozwoju w PZU SA zwróciła uwagę na ambitne cele energetyczne pozostają aktualne. „Transformacja energetyczna jest procesem długotrwałym, kosztownym ale niezbędnym. Dużo dziś mówimy o energii ale on bezpośrednio wiąże się z problemem społecznym.” Dodała, że przykład Ukrainy pokazuje, iż odbudowa tego kraju sprawi, że dokona on przeskoku technologicznego, znajdując się finalnie w innym miejscu, technologicznie, niż przed wojną.

A co z klientami? Na pewno, zdaniem dyrektor Gorczycy, konieczne będzie pewne przewartościowanie jednak PZU będzie pomagało swoim klientom w dojściu do transformacji energetycznej na tyle na ile będzie to niezbędne i konieczne.

