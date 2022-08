Moje Akcje PZU otwiera się na inwestorów Alior Banku

PZU rozwija swój program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych

Od dziś do Moje Akcje PZU mogą przystępować akcjonariusze posiadający rachunek maklerski w Biurze Maklerskim Alior Banku S.A. To drugi, po Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A., partner programu. Dzięki uczestnictwu w nim inwestorzy będą mogli skorzystać ze zniżek na produkty jednego z największych ubezpieczycieli w kraju, a także na członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych.

PZU w minionym roku, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, założyła program lojalnościowy „Moje Akcje PZU”. Jest to jeden z nielicznych programów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dostęp do benefitów zostaje aktywowany po osiągnięciu progu 100 akcji PZU (według stanu weryfikacji na pierwszy i piętnasty dzień miesiąca). Inwestorzy dzięki członkostwu zyskują możliwość skorzystania z 10 proc. zniżki na flagowe produkty ubezpieczeniowe, pozwalające na ubezpieczenie auta, domu czy podróży. Zniżka na ubezpieczenie PZU zwiększa się do 20 proc., jeśli wskazana powyżej liczba akcji zostanie utrzymana w posiadaniu akcjonariusza przez 12 miesięcy od przystąpienia do programu.

– W założeniach programu mówiliśmy o tym, że program lojalnościowy PZU będzie ewoluował, zgodnie z potrzebami oraz oczekiwanymi inwestorów indywidualnych. Obecnie prowadzimy zaawansowane prace nad nowymi funkcjonalnościami. Równolegle do rozwoju programu przez nowe benefity realizujemy prace mające na celu poszerzenie dostępności programu dla klientów kolejnych domów maklerskich. Docelowo chcielibyśmy, aby nasz program był obecny we wszystkich lub w większości domów maklerskich w Polsce, więc cieszę się, że dziś udostępniamy program dla klientów Biura Maklerskiego Alior Banku. Jednocześnie przekazujemy uczestnikom specjalnie przygotowaną kolejną część przewodnika, stanowiącego wprowadzenie do analizy fundamentalnej PZU – mówi Magdalena Komaracka, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PZU.

Teraz do programu Moje Akcje PZU mogą dołączyć również klienci Biura Maklerskiego Alior Banku.

Naszym priorytetem jest zapewnienie jak najlepszych rozwiązań dla klientów. Systematycznie poszerzamy ofertę dostępnych usług i produktów, rozwijamy funkcjonalności aplikacji inwestycyjnych oraz dbamy o to, aby nasi mieli możliwość korzystania z programów partnerskich i lojalnościowych. Tym bardziej cieszymy się, że połączyliśmy siły z PZU i daliśmy klientom możliwość wzięcia udziału w programie Moje Akcje PZU. Już wcześniej obserwowaliśmy duże zainteresowanie inwestorów tego typu programami. Wierzę, że benefity przygotowane przez PZU, zachęcą szerokie grono akcjonariuszy do przystąpienia do programu za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku – mówi Grzegorz Koczwara, Dyrektor Działu Maklerskiego Biura Maklerskiego Alior Banku. PZU jest stabilną spółką dywidendową, czym przyciąga inwestorów indywidualnych. Nawet w trudnych warunkach rynkowych jest w stanie generować wysokie zyski, przez co stanowi dobry sposób lokowania kapitału. Odporny na turbulencje model biznesowy i umiejętność utrzymania wysokiej rentowności w zmiennym otoczeniu zostały docenione przez inwestorów indywidualnych, których udział w akcjonariacie PZU wyniósł 8,8% na koniec 2021 roku. Jest to wzrost o 0,4 p.p. w porównaniu do 2020 roku. Rozwijając nasz program, chcemy promować model inwestora-klienta, czyli inwestora będącego zarówno akcjonariuszem, jak i klientem spółki. W ten sposób chcemy wzmacniać stabilny i długoterminowy akcjonariat indywidualny PZU. Chcemy, aby uczestnicy naszego programu mogli korzystać z ekosystemu atrakcyjnych produktów i usług Grupy PZU na korzystnych warunkach – dodaje Magdalena Komaracka, CFA, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich PZU.

Program Moje Akcje PZU zapewnia inwestorom indywidualnym atrakcyjny pakiet zniżek na flagowe ubezpieczenia PZU. Premiowane jest zarówno samo przystąpienie, jak i staż w programie. Po spełnieniu warunków uczestnictwa, akcjonariusze będą mogli kupić ubezpieczenia z rabatem 10 proc., a po roku uczestnictwa – aż 20 proc. taniej. Zniżki obejmują ubezpieczenie PZU Auto: AC, OC, NNW Max, ubezpieczenie PZU Gospodarstwo Rolne: Budynki Obowiązkowe, OC Obowiązkowe Rolnika, Mienie, NNW, ubezpieczenie PZU Dom, ubezpieczenie PZU NNW oraz ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer.

Patronat merytoryczny nad programem objęło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największa organizacja inwestorska w Polsce, zrzeszająca blisko 18 tysięcy inwestorów. Funkcjonuje nieprzerwanie od 2000 roku. Uczestnicy programu Moje Akcje PZU otrzymują bezpłatne roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych (pakiet podstawowy) lub 50 proc. zniżki na roczne członkostwo rozszerzone. W ramach członkostwa uczestnicy programu dostają dostęp do specjalistycznej bazy wiedzy, webinariów i szkoleń.

Więcej informacji na stronie: https://www.pzu.pl/mojeakcje.

