Min. Moskwa: W fotowoltaice jest prawie 1,2 mln prosumentów

W fotowoltaice jest prawie 1,2 mln prosumentów - powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas corocznej konferencji zorganizowanej przez Bank Ochrony Środowiska „Idea-Biznes-Klimat” 2022.

Minister poinformowała, że w fotowoltaice w Polsce jest prawie 1,2 mln prosumentów. „To też pokazuje, że ta nasza transformacja jest akceptowalna, kiedy przynosi korzyści nie tylko środowiskowe, ale korzyści finansowe, daje rachunek zmniejszony, o co najmniej jedno zero. Na pewno fotowoltaika taki efekt przyniosła” - stwierdziła Anna Moskwa.

Podkreśliła, że zmiany, których rząd dokonał w założeniach do polityki energetycznej jeszcze w styczniu tego roku również dzisiaj są aktualne.

„Z jednej strony mówimy o wydłużaniu działalności bloków energetycznych, tych bloków węglowych, wydłużania w stosunku do tej polityki energetycznej, którą mamy, ale nie dlatego, że jest wojna i jest kryzys, tylko, że jeszcze w styczniu zdiagnozowaliśmy, że to zapotrzebowanie na tę stabilną energię w Polsce będzie w latach 2025, 2026, 2027 większe. Zrewidowaliśmy nasze założenia, co do transformacji, oceniając między innymi potencjał społeczny, potencjał gospodarczy i to zapotrzebowanie” - stwierdziła Moskwa.