Transformacja – wyzwanie, któremu sprostają najwięksi

Tylko silny koncern multienergetyczny będzie w stanie dokonać skutecznej transformacji w sektorze energetyczno-paliwowym – przekonywał podczas tegorocznego Krynica Forum ’22 Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Krynica Forum ’22, wydarzenie zorganizowane po raz pierwszy przez Instytut Kościuszki, odbyło się pod ha¬słem Wzrost i Odbudowa. Głównymi tematami były bezpieczeństwo i transformacja energetyczna w kontekście idei gospodarki zeroemisyjnej.

Prezes Daniel Obajtek na kongresie w Krynicy przedstawił wizję rozwoju PKN Orlen i strategię inwestycyjną w związku z wyzwaniami, które niesie polityka ochrony klimatu. – Zmiany są konieczne. Możemy dokonać transformacji energetycznej i zmieniać rzeczywistość tylko jako jedna, silna grupa – stwier¬dził. – Realizujemy procesy akwizycyjne i inwestycje nie tylko po to, by rosnąć. Istotą naszych działań jest budowa koncernu multienergetycznego, którego wielkość zabezpieczy możliwość przeprowadzenia transformacji. A jest to proces, który będzie kosztował setki miliardów złotych – mówił prezes Obajtek, podkreślając, że przychody nowej Grupy Orlen, po połączeniu z Energą, Lotosem, a wkrótce także z PGNiG, będą przekraczały 400 mld zł rocznie. – To ważne, by Polska miała atrakcyjne firmy o takim bilansie finansowym, który pozwoli tworzyć z innymi podmiotami wspólne przedsięwzięcia biznesowe – dodał.

– Parę lat temu Orlen przeznaczał na inwestycje od 2 do 4 mld zł rocznie, teraz ponad 15 mld zł, a w przyszłym roku będą to 23 mld zł – dodał Daniel Obajtek. Wymienił największe projekty w obszarze rafinerii i petrochemii, a także nowoczesnej energetyki, w tym m.in. inwestycje w bloki gazowe oraz SMR i MMR, czyli małe i mikroreaktory jądrowe. Prezes Orlenu podkreślał także znaczenie budowy farm wiatrowych na Bałtyku dla dalszego rozwoju OZE w Polsce. Orlen jest liderem w tym procesie spośród wszystkich firm inwestujących w offshore na polskiej części Bałtyku. Wartość farmy wiatrowej Orlenu o mocy do 1,2 GW, która zgodnie z planem rozpocznie pracę już w 2026 r., wyniesie ok. 140 mld zł.

CO ZMIENIA WOJNA

Z kolei Piotr Sabat, członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju, mówił podczas Krynica Forum ’22 o skutkach kryzysu wywoła¬nego przez agresję Rosji na Ukrainę. Wskazał przede wszystkim na przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz zawieranie nowych sojuszy biznesowych, zapewniających sze¬roko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne.

Jak podkreślał, Orlen już od kilku lat konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw ropy, zmniejszając udział surowca z kierunku wschodniego do 30 proc. w br. – Przede wszystkim postawiliśmy na strategiczny sojusz z Saudi Aramco – mówił wiceprezes Sabat. – Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, natychmiast wstrzymaliśmy spotowe zakupy rosyjskiej ropy, dostarczanej statkami.

Piotr Sabat odniósł się także do sankcji UE nałożonych na Ro¬sję, m.in. wstrzymania w grudniu importu ropy drogą morską do Europy. – Dostosujemy się do prawa sankcyjnego i wszystkich ustaleń z niego wynikających – zapewniał.

JAK ODCZAROWAĆ ATOM?

Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicz¬nych PKN Orlen, zapowiedział podczas Krynica Forum ’22, że pierwszy mały reaktor atomowy (SMR) zostanie uruchomiony w 2030 r.

Zdajemy sobie sprawę, że taki projekt oznacza wiele wyzwań, i to nie tylko typowo technologicznych, wymaga czasu i przeszkolenia kadry, ale jesteśmy doskonale przygotowani i spro¬stamy tym wyzwaniom – zaznaczył.

Dyrektor Wolff uważa, że w obecnej sytuacji największym wyzwaniem jest połączenie bezpieczeństwa energetycznego z trans¬formacją, a energia z OZE oraz energia jądrowa produkowana na miejscu, czyli u nas w kraju, są szczególnie ważne w kontekście ochrony klimatu.

Argumentował, że reaktory modułowe jako niewielkie jednostki wytwórcze, nie tylko zapewniają produkcję zeroemisyjną i spełniają warunek dekarbonizacji.

Są korzystnym rozwiązaniem dla zakła¬dów przemysłowych. W procesach technologicznych mamy duże, stałe zapotrzebowanie na ciepło. W tym przypadku odpowiedź ze strony OZE może nie być wystarczająca – dodał dyrektor.

AŁ