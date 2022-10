Niemcy stracili kontrolę nad nielegalną migracją

Policja nie otrzymuje od początku października aktualnych raportów MSW, dotyczących nielegalnych przekroczeń granicy. Związek policjantów zarzuca szefowej MSW Nancy Faeser „utratę kontroli nad danymi” – opisuje portal dziennika „Welt”. Także opozycja alarmuje, że ze strony MSW brakuje informacji o rzeczywistej, aktualnej sytuacji na niemieckich granicach.

Policjanci podkreślają, że od października nie są już publikowane wewnętrzne raporty i analizy policji federalnej na temat nielegalnej imigracji.

Sprawozdania te dawały funkcjonariuszom straży granicznej informacje, dotyczące nielegalnych przekroczeń granicznych. Od 2018 roku były one publikowane co miesiąc w intranecie policji federalnej, w październiku nagle raportu zabrakło – informuje „Welt”.

Jak potwierdziła policja federalna, ilość „potwierdzonych nielegalnych wjazdów do Niemiec” wyraźnie zaczęła rosnąć od czerwca. We wrześniu odnotowano 12,7 tys. takich przekroczeń granicy – jest to prawie o 50 proc. więcej, niż w sierpniu (8,8 tys.) i prawie dwukrotnie więcej, niż w miesiącach letnich: czerwcu (6,6 tys.) i lipcu (6,9 tys.). Większość uchodźców to obywatele Syrii i Afganistanu.