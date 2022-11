PIE: Pod koniec roku wyraźne spowolnienie w przemyśle

W czwartym kwartale czeka nas wyraźne spowolnienia w przemyśle – koniec roku przyniesie wyniki bliskie stagnacji. Wzrost cen energii przekłada się na koszty produkcji, co oznacza inflację – oceniają analitycy PIE w komentarzu do środowej publikacji indeksu PMI.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w październiku wyniósł 42,0 pkt. wobec 43,0 pkt. we wrześniu - podał S&P Global. Jak wskazano w środowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wartość indeksu utrzymuje się poniżej progu 50 pkt, który sygnalizuje kurczenie się sektora. Dodano, że sytuacja przemysłu pogarsza się w całej Europie, bo w strefie euro indeks spadł z 49,6 do 48,5 pkt zaś w Niemczech z 47,8 do 45,7 pkt.

„Komentarz S&P wskazuje na niską ocenę wśród przyszłych zamówień oraz bieżącej produkcji. Przedsiębiorcy dostrzegają osłabienie popytu. W efekcie planują wstrzymywać tworzenie nowych miejsc pracy. Istotnym problemem pozostają rosnące koszty. Perspektywę dodatkowo pogarsza wzrost cen energii oraz obawy o utrudnienia w zasilaniu w trakcie nadchodzącej zimy” – stwierdzono w komentarzu PIE.

Dodano, że słabe wyniki widoczne są również w badaniach koniunktury GUS. Najgorzej radzą sobie przedsiębiorcy z sektora budowlanego i przemysłu. Pomimo pesymizmu ankietowanych przedsiębiorców aktywność przemysłowa wciąż pozostaje wysoka. We wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 9,8 proc. - wynik przekroczył prognozy. Jednak wzrost jest nierównomierny.

„Aktywność spada wśród producentów dóbr trwałych np. dostawców elektroniki, przedsiębiorstw z branży meblarskiej. Spodziewamy się wyraźnego spowolnienia w przemyśle w IV kwartale” – stwierdzono w komentarzu PIE.

Dodano, że podobne trendy widoczne są także w innych europejskich gospodarkach. Instytut Ifo prognozuje, że czwartym kwartale niemiecka gospodarka skurczy się o 0,6 proc.

„Niemcy pozostają największym handlowym partnerem naszego kraju. Polskie firmy mocno odczują skutki problemów za zachodnią granicą” – ocenili ekonomiści PIE.

PAP/kp